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黑鷹失事5人獲救送陽醫 8遺體晚間接駁運出

2年掉2架... 黑鷹機齡還年輕為何失事？

屏立委候選人葉壽山暫停今日掃街 籲為國軍弟兄加油

2020-01-02 17:42聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

選戰進入倒數計時，國民黨屏東第一選區立委候選人葉壽山近日全面鎖定屏東市各重要路口展開街頭拜票，有的支持者還會主動加入拜票隊伍，讓街頭拜票氣勢大增，不過今天上午突然發生黑鷹直升機意外，葉壽山競選總部已暫停今日路口拜票及車隊遊行，並呼籲一起為國軍弟兄加油。

距離投票日不到十天，民進黨屏東第一選區立委候選人鍾佳濱今天一早就在市區展開路口大造勢；而國民黨第一選區立委候選人葉壽山，近日也回防屏東市，加強在各大街小巷、公園、路口掃街拜票；雙方原本準備「決戰」屏東市，不過受黑鷹直升機意外影響，藍綠候選人都有所節制，綠營配合蔡英文競選總部已宣布停止三天造勢，而葉壽山陣營也暫停今日的掃街。

國民黨屏東第一選區立委候選人葉壽山連日來在屏東市區密集掃街站街頭，不過受黑鷹直升...
國民黨屏東第一選區立委候選人葉壽山連日來在屏東市區密集掃街站街頭，不過受黑鷹直升機意外影響，葉陣營已宣布今日活動暫停，並為國軍弟兄加油。圖／葉壽山競選總部提供
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屏東拜票葉壽山

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