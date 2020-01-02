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搶攻金門「海上公路」 業者砸千萬買遊艇

2020-01-02 14:26聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

看好烈嶼和大二膽等周遭島嶼美景，烈嶼籍業者林山良特別斥資千萬元添購新遊艇，未來將提供「海上公路」遊程，帶遊客飽覽烈嶼等7 島之美，另外，遊艇往返大小金門只要4分鐘，從小金門到大膽島也只要10多分鐘，大大的縮短航程；今天首航滿載52名遊客，從海上觀賞不一樣的風光，遊客都超開心的，直說好美！

這艘 「萬順一號」遊艇啟航儀式，於今日上午九時在水頭碼頭舉行，縣議員洪成發、金門縣旅行商業同業公會理事長林永標等地區多家旅遊業者、以及52名遊客，參與首航儀式，大家都覺得超開心。

汐止的因特林企業有限公司此次剛好來金門進行員工旅遊並參加首航，老闆簡士傑表示，公司的員工旅遊，第一次造訪金門，就遇上首航儀式，感覺超幸運，大夥能悠閒乘著船，好好欣賞所行之處充滿著極具震撼力的景點，藍色公路遊程很不一樣，是很難得的海上旅遊經驗。簡士傑說，金門的旅遊環境比想像中好和美，金門民風很純樸，是一處好地方。

玩美離島鄉村旅行社有限公司負責人林山良，多年來經營澎湖、馬祖、金門等離島旅遊事業有成，還獲2018【金質旅遊獎】的旅遊優質遊程肯定，隨著烈嶼鄉管轄的大膽島解禁，成為熱門的觀光景點，林山良看好家鄉烈嶼發展海上公路的前景，積極投入烈嶼旅遊市場。

林山良指出，烈嶼島隨著歷史的推進，已褪下過去的戰地硝煙，現在的烈嶼就如大洋中獨立的一座海上桃花源，除了烈嶼，還有大膽島、二膽島、三膽島、四膽島、五膽島、復興嶼、猛虎嶼、獅嶼等小島，他也特別設計船遊烈嶼7島方案，搭乘遊艇方式，讓遊客一次看遍7島嶼不同面貌，體驗不一樣的戰地風光。

業者也提醒遊客要上大膽島，還是要向縣府觀光處提出申請，民眾可以包船遊玩金門海上公路，洽詢電話：082－312871、312872，或他本人手機：0937128847。聯絡住址：烈嶼鄉西方社區52號1F。

玩美離島鄉村旅行社有限公司負責人林山良受訪時表示，看好烈嶼和大二膽等周遭島嶼美景...
玩美離島鄉村旅行社有限公司負責人林山良受訪時表示，看好烈嶼和大二膽等周遭島嶼美景，特別斥資千萬元添購新遊艇，未來將提供「海上公路」遊程。記者蔡家蓁／攝影
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烈嶼業者林山良特別斥資千萬元添購新遊艇，未來將提供「海上公路」遊程，今天首航滿載...
烈嶼業者林山良特別斥資千萬元添購新遊艇，未來將提供「海上公路」遊程，今天首航滿載52名遊客，遊客開心合影。記者蔡家蓁／攝影
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看好烈嶼和大二膽等周遭島嶼美景，烈嶼籍業者林山良斥資千萬元添購新遊艇，未來將提供...
看好烈嶼和大二膽等周遭島嶼美景，烈嶼籍業者林山良斥資千萬元添購新遊艇，未來將提供「海上公路」遊程。記者蔡家蓁／攝影
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參與首航的遊客與貴賓快樂出航，頻頻跟岸邊的工作人員揮手。記者蔡家蓁／攝影
參與首航的遊客與貴賓快樂出航，頻頻跟岸邊的工作人員揮手。記者蔡家蓁／攝影
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金門遊艇大膽島

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