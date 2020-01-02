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80歲阿嬤單人機車環島18天 添油香收據記錄環島路線

2020-01-02 13:36聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

80歲高雄市教育局志工劉曾玉真完成18天單人機車環島。她騎著十多年的機車，從南到北騎了超過1000公里，廟宇添香油的收據成為環島路線圖的紀錄，沿途為家人和朋友祈福。

劉曾玉真去年12月初從高雄出發，帶著背包和簡單的換洗衣物，還有高雄市教育局贈送給志工的雨衣出發。 這是她第二度機車環島，上次是在9年前，這次再踏上環保之路，她說，「台灣變了，風景變得更美麗。」

阿嬤手裡拿著一大疊、超過30張全台大小廟宇添香油錢的收據，有的300元、有的500元、還有1000元的。劉曾玉真說，18天時間一人完成環島，只要看見有廟宇，不分大小，就會進去點香拜拜，除了祈求神明保祐自己環島一路平安，還有就是為家人與好友祈福，希望新的一年平安順遂。因為是一個人出發，沿路也沒有拍照，僅有一張在彰化八卦山大佛下，當時請路人用手機幫她拍下與大佛的合照。

劉曾玉真年輕時以編織為業，退休後在社區教學，並在教育局擔任志工，先生在十多年前過世。9年前為了要去台北參加二阿姨的喪禮，她獨自騎機車到台北，17天後回到高雄家中。她表示，這次是二度自我挑戰，子女擔心母親年事已高，不希望再做這種瘋狂的舉動，但她仍堅持。

劉曾玉真說，二次單人機車環島，自己和機車都「老」了。這次比9年前環島多了一天，主要是被台東與花蓮的美麗風景吸引，多待了些日子。她不會上網、不會看導航，都是靠嘴巴問，也年輕人主動告知，哪裡可以找到便宜的旅社、哪裡的風景漂亮、哪裡有好玩的。碰到機車出狀況時，也有好心人指路或帶著她去修。

18天的單人機車環島，劉曾玉真總共花了1萬8千元，其中1萬元都是拿來添廟宇的香油錢。她說，人生能有2次單人機車環島旅行已足夠，為人生留下美麗的回憶。

劉曾玉真機車環島在廟宇添香油的收據，成為她的環島路線圖記錄。記者徐如宜／攝影
劉曾玉真機車環島在廟宇添香油的收據，成為她的環島路線圖記錄。記者徐如宜／攝影
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80歲高雄市教育局志工劉曾玉真完成18天單人機車環島。記者徐如宜／攝影
80歲高雄市教育局志工劉曾玉真完成18天單人機車環島。記者徐如宜／攝影
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環島教育局高雄市

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