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絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

再推社宅！ 高雄「中都青年社宅」今年招標施工

2020-01-02 11:24聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高市都發局繼去年6月新建動工「苓雅區機11」青年社宅245戶、9月整建「前金區舊警舍」老青共居社宅48戶後，今再宣布，將再推出「三民區中都社會住宅」114戶，提供青年及年輕小家庭入住，落實照顧青年政策，減輕青年住宅負擔壓力。

高雄市都發局長林裕益說，為落實市長韓國瑜照顧青年政策，去年再於三民區盤點適合的公有土地，規畫在「三民區中都重劃區」公有土地，興建適合青年及年輕小家庭居住的社會住宅「三民區中都社會住宅」114戶，只租不賣。

林裕益說，「三民區中都社會住宅」目前已完成工程規畫及初步設計，並將進行地方說明會，聽取意見參考研修設計，預計今年8月完成細部設計及招標文件，9月即可公告招標，12月決標後動工。

都發局表示，「三民區中都社宅」位於三民區德興街與遼北街口，鄰近愛河、中都溼地公園，68期市地重劃區內1976平方公尺（約598坪）公有土地，開規畫興建地上11層、地下2層的社會住宅。

地面層預計規畫為店鋪與社會局托育中心，滿足年輕家庭托育需求及基本生活機能；2樓以上則為1房型8坪19戶、大1房型10坪68戶、2房型15坪27戶，共計114戶。特定樓層設有景觀露台、還有屋頂農園等共享空間。

都發局表示，經評估該地區近年湧入大量人口，其中不少初入社會的青年受薪階級，也有弱勢族群的租屋需求。

林裕益說，前市府20年整建營運的社會住宅，總計315戶；韓市府上任1年以來，施工中有293戶、設計中有114戶，合計407戶，是前市府的1.3倍。後續仍將盤點適合公有土地，評估興建社會住宅，照顧青年及社會弱勢市民。

中都社宅模擬圖。圖／高雄市都發局提供
中都社宅模擬圖。圖／高雄市都發局提供
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青年住宅社會住宅

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