營運45年的高雄三多影城 傳出1月底吹熄燈號

營運45年之久的高雄市三多影城（原為三多戲院）傳出將在本月底吹熄燈號，高雄市的電影院又將少一家。

三多影城位在高雄市苓雅區三多四路上，在八五大樓北面，目前臉書上仍有電影放映資訊，今天也有營業，但有員工透露公司告知營業到元月31日。

三多影城是前高雄市長王玉雲的弟弟王慶禾創辦的事業，2017年10月間第二代經營者王雪紅到大陸旅遊時遇土石流不幸身亡。