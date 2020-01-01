「川伯」李四川妙喻婚姻像鋪路 要滾壓夯實馬路才會平

來自美、日、韓、馬來西亞及台灣各地的50對新人，元旦參加佛光山「百年好合」佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮，為佛陀紀念館帶來滿滿喜氣，高雄市副市長李四川代表市長韓國瑜出席祝賀，具工程背景的他勉勵新人，經營家庭就像在鋪路，要滾壓夯實，路才鋪得平，一席「鋪路說」，讓人心領神會。

這場佛化婚禮昨在佛館大覺堂舉行，由佛光山住持心保和尚證婚，國際佛光會榮譽總會長吳伯雄伉儷主婚，國際佛光會中華總會總會長趙怡伉儷當介紹人，50對新人由穿著鳳冠霞被的小花童引領進場，在佛陀神像前立下愛的誓約，共結連理。

今年的佳偶不乏美國、日本、韓國等地人士，讓婚禮更顯「國際化」 ，因學習韓文而認識的金泰旼與張椀 閔，兩人還以韓國限量版公仔作為交換信物，紀念這段的遠距離的愛情。

佛化婚禮現場花團錦簇，花香中洋溢著浪漫氣息，不克出席的佛光山開山宗長星雲大師透過影片為新人開示，大師認為，人世間最寶貴的是愛情，應彼此互信、信任、體貼。戀愛前，用二隻眼睛把對方看個清楚。戀愛時，像木匠一般，用一直眼睛目測尺規，看得更仔細，但結婚後就不要用看的，而是要用心欣賞彼此，不看的世界會更美好。