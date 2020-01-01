親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李艷秋再揭會議記錄 爆蔡英文稱最後關頭幫柯文哲勝選

香港示威者四處縱火 警方水炮車驅散人群

「川伯」李四川妙喻婚姻像鋪路 要滾壓夯實馬路才會平

2020-01-01 20:08聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

來自美、日、韓、馬來西亞及台灣各地的50對新人，元旦參加佛光山「百年好合」佛化婚禮暨菩提眷屬祝福禮，為佛陀紀念館帶來滿滿喜氣，高雄市副市長李四川代表市長韓國瑜出席祝賀，具工程背景的他勉勵新人，經營家庭就像在鋪路，要滾壓夯實，路才鋪得平，一席「鋪路說」，讓人心領神會。

這場佛化婚禮昨在佛館大覺堂舉行，由佛光山住持心保和尚證婚，國際佛光會榮譽總會長吳伯雄伉儷主婚，國際佛光會中華總會總會長趙怡伉儷當介紹人，50對新人由穿著鳳冠霞被的小花童引領進場，在佛陀神像前立下愛的誓約，共結連理。

今年的佳偶不乏美國、日本、韓國等地人士，讓婚禮更顯「國際化」 ，因學習韓文而認識的金泰旼與張椀 閔，兩人還以韓國限量版公仔作為交換信物，紀念這段的遠距離的愛情。

佛化婚禮現場花團錦簇，花香中洋溢著浪漫氣息，不克出席的佛光山開山宗長星雲大師透過影片為新人開示，大師認為，人世間最寶貴的是愛情，應彼此互信、信任、體貼。戀愛前，用二隻眼睛把對方看個清楚。戀愛時，像木匠一般，用一直眼睛目測尺規，看得更仔細，但結婚後就不要用看的，而是要用心欣賞彼此，不看的世界會更美好。

具有工程背景的副市長李四川，以「鋪路」勉勵新人，路要滾壓才能鋪得平，婚姻歷經壓力，基礎才能更穩固，致詞時他也不忘提醒新人，增產增產報國，能生個4、5個更好。

參加佛化婚禮的新人，透過影片聆聽星雲大師開示。記者王昭月／攝影
參加佛化婚禮的新人，透過影片聆聽星雲大師開示。記者王昭月／攝影
分享
參加佛化婚禮的新人，有人著大紅婚服上陣。記者王昭月／攝影
參加佛化婚禮的新人，有人著大紅婚服上陣。記者王昭月／攝影
分享
來自韓國的佳偶參加佛光山佛化婚禮，以限量版公仔做為定情信物。記者王昭月／攝影
來自韓國的佳偶參加佛光山佛化婚禮，以限量版公仔做為定情信物。記者王昭月／攝影
分享
美籍人士也參加2020 佛光山佛化婚禮。記者王昭月／攝影
美籍人士也參加2020 佛光山佛化婚禮。記者王昭月／攝影
分享

婚禮韓國瑜佛光山

延伸閱讀

影／高雄元旦升旗 韓國瑜：一起迎接2020年...

韓國瑜高雄元旦升旗 要大家一起迎接2020...

李四川稱高雄路不平1個月6000人傷亡 綠營...

細數韓國瑜政績 李四川：民進黨執政台灣沒有比...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

綠營批韓國瑜來台南喊爽 卻不知自己就是民眾恐懼來源

2020-01-01 20:24

高雄人的回憶！高雄三多影城傳營業至1月底熄燈

2020-01-01 19:10

完成恆春地下軍事基地調查 他險吸入粉塵致肺炎送命

2020-01-01 17:10

宜蘭市新年第一展「草蝦養殖之父」廖一久影像紀錄

2020-01-01 14:52

高雄首胎生育津貼增加到2萬元 葉匡時送紅包給元旦寶寶

2020-01-01 14:11

高雄台中 無人機秀落漆

2020-01-01 13:26

屏東市連續30年辦升旗 今年藍綠候選人都到場

2020-01-01 12:47

昔受國慶旗海飄揚感動 高雄杉林區今年復辦元旦升旗

2020-01-01 12:07

南迴大武衛生所24小時加遠距看診 醫療大升級

2020-01-01 11:59

影／上萬遊客墾丁龍磐瘋迎曙光 IDF衝場彌補未見遺憾

2020-01-01 09:20

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

義大世界999秒璀燦煙火 10萬人醉了

2020-01-01 01:55

影／義大世界打造浪漫跨年夜 999秒煙火秀視覺超震撼

2020-01-01 00:39

陳其邁臉書談新年 要更謙卑更努力

2020-01-01 00:32

韓國瑜：希望2020年是台灣最美好的

2020-01-01 00:24

義大煙火999秒 韓國瑜高雄陪倒數

2019-12-31 23:49

高雄勞工宅出租 月租3500元

2019-12-31 23:46

甲仙疏濬砂石車毀路 3騎士摔傷

2019-12-31 23:43

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

高雄夢時代跨年派對 情歌王子登場粉絲尖叫

2019-12-31 22:46

兩岸趨緊 農漁民揚言用選票反制

2019-12-31 22:38

蜜棗農曆年後將大出 趕不上送禮但別錯過嘗鮮

2019-12-31 22:14

「Ｋ歌之夜」跨年晚會開唱！ 滅火器陪屏東倒數迎2020

2019-12-31 21:08

高雄夢時代跨年晚會 「老鷹三少」打頭陣

2019-12-31 20:28

高市綠營批藍收割2161億投資額 高市府駁斥

2019-12-31 19:52

一德勞工夜市回來了 攤商進駐合法場地

2019-12-31 19:39

義大世界跨年煙火 今年將再創3項紀錄

2019-12-31 19:38

蜜棗農曆年後將大出 趕不上送禮但別錯過嘗鮮

2019-12-31 19:06

墾丁跨年夜衝出高住房 旅宿業嘆：觀光寒冬的小確幸

2019-12-31 18:35

音樂海風中 旗津沙灘送走2019最後一道夕陽

2019-12-31 18:33

屏東武功秘笈出版 潘孟安：2019如心電圖有無數個Ｍ

2019-12-31 17:08

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

竹東垃圾山消失了 新竹縣府：成功清除6187公噸

2020-01-01 11:49

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

圖輯／迎接2020年 台北101跨年煙火秀

2020-01-01 00:31

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

美！台南梅嶺梅花盛開 元旦湧賞花車潮進行單邊管制

2020-01-01 10:34

林口再現國旗海 3千人擠爆升旗典禮

2020-01-01 11:40

淡海輕軌迎新年「乘客」突演奏 全車唱「流浪到淡水」

2020-01-01 10:50

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

影／雲林縣打造190塊匾額 「禮義廉恥」重回校園　

2020-01-01 13:37

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

台東迎曙光 三仙台與太麻里「摃龜」

2020-01-01 07:03

101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

2020-01-01 00:17

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

最多10元！台中雙十公車 農曆年前上路

2020-01-01 00:22

影／協和電廠封爐過程曝光 林右昌：和台電不一定對立

2019-12-31 22:19

高雄人的回憶！高雄三多影城傳營業至1月底熄燈

2020-01-01 19:10

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

破紀錄！北捷宣布跨年總運量突破去年 達305萬人次

2020-01-01 00:52

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

影／全台唯一！2020元旦日出 阿里山露臉

2020-01-01 09:43

連接頭份、竹南清寧橋開放機車試行 警方車流監控

2020-01-01 10:50

元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施政依歸

2020-01-01 09:38

掃街車加逾600義工 一小時恢復乾淨北市

2020-01-01 04:22

桃園跨年晚會卡司強大 姐姐、SJ、周湯豪嗨翻全場　

2020-01-01 03:20

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

迎接2020 台北101跨年煙火璀璨登場

2020-01-01 02:57

跨年狂歡？淨灘有半截女泳衣引遐想 志工：妳怎麼上來

2020-01-01 19:37

圖輯／台北101跨年煙火迎接2020

2020-01-01 03:01

真要變回三浦春馬 林右昌新年豪語4個月再減10公斤

2020-01-01 16:20

影／義大世界打造浪漫跨年夜 999秒煙火秀視覺超震撼

2020-01-01 00:39

嘉市跨年晚會 上萬人嗨翻全場

2020-01-01 04:38

彰化2020「愛你愛你」 王惠美元旦升旗帶動跳

2020-01-01 10:51

花生之亂去年延燒到今年 雲林仍有花生未完成收購

2020-01-01 15:08

影／新年新希望 楊文科：推動五支箭、竹縣十大交通建設

2020-01-01 10:49

義大世界999秒璀燦煙火 10萬人醉了

2020-01-01 01:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top