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完成恆春地下軍事基地調查 他險吸入粉塵致肺炎送命

2020-01-01 17:10聯合報 記者潘欣中／即時報導

二戰期間，扼守巴士海峽、台灣海峽和太平洋重要軍事位置的的屏東恆春半島，日本大量興建海上防禦作戰的地下軍事基地，因涉及軍事機密身世一直誠謎；文史工作者劉還月最近完成墾管處委託的恆春半島地下軍事基地歷史、規模及現況調查計畫，他今天在墾管處分享「找回失落的軍事海岸長城」的喜悅心情，並透露在坑洞吸入粉塵引發嚴重肺炎，在鬼門關前走了一回。

「這個主題一開始可難倒我了！」劉還月說，過去的恆春半島田野調查工作，從民間信仰、歲時節俗、平埔族群、客家遷徙到古道歷史、涉外事件和矮黑人調查，每個主題雖有所不同，但都有「傳統」脈絡可尋，接下恆春半島地下軍事基地調查計畫，才發現這段近近代軍事史，文獻資料絕少，連田野現場能蒐錄的資訊也很少，透過在日本留學的友人找到日本當時的「台灣島築城計畫」，才有了進展。

劉還月說，日本在恆春半島興建4處大型地下軍事基地，包括車城鄉龜山、恆春鎮關山、馬鞍山和大圓山，都有砲陣地、機槍堡並以隧道相連，其中關山的規模最大，混凝土建築可容納數百人，是恆春半島最高軍事指揮所，但除龜山開放外，其餘3處長期封閉，裡面佈滿落塵、土石和動物排遺，人走過便會揚起塵埃，進行量測、繪圖和定位不輕鬆，自己在調查結束時因吸入粉塵引發肺炎險送命。

二戰末期，美軍大舉攻擊南下通過巴士海峽的日本補給艦隊，劉還月田野調查時，得知墾丁有「小荅里」之稱的秘境沙灘，二戰末漂來大批日軍遺體，因實在太多，日軍就地燒毀長達月餘，附近的恆春貓鼻頭潮音寺，就是倖存日本兵為撫慰戰死日軍亡魂創建的；他說，找回恆春半島「失落的軍事海岸長城」的同時，它是絕佳的活教材，盼官方能將遺址轉化具教育和觀光價值的新景點。

文史工作者劉還月（左三）最近完成墾管處委託的恆春半島地下軍事基地調查計畫，他今天...
文史工作者劉還月（左三）最近完成墾管處委託的恆春半島地下軍事基地調查計畫，他今天分享「找回失落的軍事海岸長城」的喜悅心情，並透露在坑洞吸入粉塵引發嚴重肺炎，在鬼門關前走了一回。記者潘欣中／翻攝
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恆春二戰日軍

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