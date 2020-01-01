國民黨金門黨部轉型變年輕 元旦辦溫馨親子野餐

今天是2020年的第一天，國民黨金門縣黨部特別策劃的「紛亂19、嶄新20」送舊迎新系列活動，首日在黨部前的空地舉辦「異起野餐趣」的親子活動，採收費模式，但仍吸引近200名大小朋友同樂，活動還穿插精彩表演，讓親子笑開懷。

國民黨金門縣黨部最近也積極轉型，系列活動從去年12月中下旬開跑，陸續舉辦聖誕手作、聖誕音樂會、廣場大亂鬥等活動，希望能活用縣黨部空間，提供民眾週末親子活動、放鬆舒壓的好去處。

今天的活動雖採收費制，但仍吸引不少親子到場踴躍參加，主辦單位也提供了野餐墊、野餐籃、各式美食等，又為了大小朋友規劃了一系列活動，開場先由金大熱音社的「水中游」帶來一連串熱門組曲，緊接著小丑表演讓小朋友們尖叫與歡笑聲連連，接者上場的金大嘻研社「電音SQUAQ」團體則是演唱讓年輕爸媽有共鳴的時下歌曲，活動的高潮則是由兒童節目「桌遊新樂園」的小龍哥哥所帶領的帶動跳，現場數十位小朋友還一同上台表演，精彩表演與互動帶來滿滿歡笑聲。

此次的活動以親子為主，可以說是國民黨縣黨部有史以來平均年齡層最低的一項活動，而近期活動滿檔的立委陳玉珍也到場向大家致意，並祝福大家新年快樂。