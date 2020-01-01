親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

當成樂器裝箱離境？日產前董座到底如何逃出日本

選舉公報上張善政的碩博士學歷在哪？ 民眾看得霧煞煞

國民黨金門黨部轉型變年輕 元旦辦溫馨親子野餐

2020-01-01 16:21聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

今天是2020年的第一天，國民黨金門縣黨部特別策劃的「紛亂19、嶄新20」送舊迎新系列活動，首日在黨部前的空地舉辦「異起野餐趣」的親子活動，採收費模式，但仍吸引近200名大小朋友同樂，活動還穿插精彩表演，讓親子笑開懷。

國民黨金門縣黨部最近也積極轉型，系列活動從去年12月中下旬開跑，陸續舉辦聖誕手作、聖誕音樂會、廣場大亂鬥等活動，希望能活用縣黨部空間，提供民眾週末親子活動、放鬆舒壓的好去處。

今天的活動雖採收費制，但仍吸引不少親子到場踴躍參加，主辦單位也提供了野餐墊、野餐籃、各式美食等，又為了大小朋友規劃了一系列活動，開場先由金大熱音社的「水中游」帶來一連串熱門組曲，緊接著小丑表演讓小朋友們尖叫與歡笑聲連連，接者上場的金大嘻研社「電音SQUAQ」團體則是演唱讓年輕爸媽有共鳴的時下歌曲，活動的高潮則是由兒童節目「桌遊新樂園」的小龍哥哥所帶領的帶動跳，現場數十位小朋友還一同上台表演，精彩表演與互動帶來滿滿歡笑聲。

此次的活動以親子為主，可以說是國民黨縣黨部有史以來平均年齡層最低的一項活動，而近期活動滿檔的立委陳玉珍也到場向大家致意，並祝福大家新年快樂。

黨部也預告1月4日下午2點同場地將舉辦「萌寵物大進擊」的決賽，現場將有網路票選出的15強可愛寵物走秀，每位觀眾都將是評審，參與評審將獲得摸彩資格，前50名進場還能獲得動物造型氣球一個，相關資訊可洽「中國國民黨金門縣黨部」粉絲專頁洽詢。

國民黨金門縣黨部今天在黨部前的空地舉辦「異起野餐趣」的親子活動，活動的高潮是由兒...
國民黨金門縣黨部今天在黨部前的空地舉辦「異起野餐趣」的親子活動，活動的高潮是由兒童節目「桌遊新樂園」的小龍哥哥所帶領的帶動跳，現場小朋友爭相跟他合影。圖／國民黨金門縣黨部提供
分享
今天是2020年的第一天，國民黨金門縣黨部特別在黨部前的空地舉辦「異起野餐趣」的...
今天是2020年的第一天，國民黨金門縣黨部特別在黨部前的空地舉辦「異起野餐趣」的親子活動，吸引親子到場參與。圖／國民黨金門縣黨部提供
分享

親子國民黨野餐

延伸閱讀

國民黨開「被查水表」記者會 賴清德：拿出有力...

「今年是中華民國保衛戰」 新竹國民黨部自辦元...

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

金門鸕鶿大軍來了！ 看萬鳥歸巢

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

宜蘭市新年第一展「草蝦養殖之父」廖一久影像紀錄

2020-01-01 14:52

高雄首胎生育津貼增加到2萬元 葉匡時送紅包給元旦寶寶

2020-01-01 14:11

高雄台中 無人機秀落漆

2020-01-01 13:26

屏東市連續30年辦升旗 今年藍綠候選人都到場

2020-01-01 12:47

昔受國慶旗海飄揚感動 高雄杉林區今年復辦元旦升旗

2020-01-01 12:07

南迴大武衛生所24小時加遠距看診 醫療大升級

2020-01-01 11:59

影／上萬遊客墾丁龍磐瘋迎曙光 IDF衝場彌補未見遺憾

2020-01-01 09:20

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

義大世界999秒璀燦煙火 10萬人醉了

2020-01-01 01:55

影／義大世界打造浪漫跨年夜 999秒煙火秀視覺超震撼

2020-01-01 00:39

陳其邁臉書談新年 要更謙卑更努力

2020-01-01 00:32

韓國瑜：希望2020年是台灣最美好的

2020-01-01 00:24

義大煙火999秒 韓國瑜高雄陪倒數

2019-12-31 23:49

高雄勞工宅出租 月租3500元

2019-12-31 23:46

甲仙疏濬砂石車毀路 3騎士摔傷

2019-12-31 23:43

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

高雄夢時代跨年派對 情歌王子登場粉絲尖叫

2019-12-31 22:46

兩岸趨緊 農漁民揚言用選票反制

2019-12-31 22:38

蜜棗農曆年後將大出 趕不上送禮但別錯過嘗鮮

2019-12-31 22:14

「Ｋ歌之夜」跨年晚會開唱！ 滅火器陪屏東倒數迎2020

2019-12-31 21:08

高雄夢時代跨年晚會 「老鷹三少」打頭陣

2019-12-31 20:28

高市綠營批藍收割2161億投資額 高市府駁斥

2019-12-31 19:52

一德勞工夜市回來了 攤商進駐合法場地

2019-12-31 19:39

義大世界跨年煙火 今年將再創3項紀錄

2019-12-31 19:38

蜜棗農曆年後將大出 趕不上送禮但別錯過嘗鮮

2019-12-31 19:06

墾丁跨年夜衝出高住房 旅宿業嘆：觀光寒冬的小確幸

2019-12-31 18:35

音樂海風中 旗津沙灘送走2019最後一道夕陽

2019-12-31 18:33

屏東武功秘笈出版 潘孟安：2019如心電圖有無數個Ｍ

2019-12-31 17:08

1年捕捉4000多隻 屏府續辦綠鬣蜥換老鷹紅豆

2019-12-31 14:57

金門跨年晚會 創新煙火與藝人要給你好看

2019-12-31 14:04

搭高雄捷運跨年 禁帶各式氣球進站、上車

2019-12-31 13:00

後指部指揮官姜振中拜會 金縣府贈榮譽縣民證

2019-12-31 12:31

河川疏浚損壞道路造成3人摔傷 甲仙居民舉白布條抗議

2019-12-31 12:15

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

糗了！台中后里跨年無人機沒準時展演 民眾嘆好失望

2020-01-01 00:30

維護跨年秩序台東警分局太威了 租來黑輪車員警呷桶海

2019-12-31 19:55

影／壯觀！紫南宮發錢母 9萬人排8公里長龍

2020-01-01 10:38

台中跨年晚會 擠進8成觀眾

2019-12-31 20:20

竹東垃圾山消失了 新竹縣府：成功清除6187公噸

2020-01-01 11:49

瘋跨年！海拔最高主場玩星空 草屯放煙火引爆平地

2019-12-31 20:20

性感女神安心亞高雄放送美胸、小蠻腰和大長腿

2019-12-31 23:17

中市康橋河畔跨年晚會 場面比市府辦的還驚人

2020-01-01 11:18

圖輯／迎接2020年 台北101跨年煙火秀

2020-01-01 00:31

帶來上億商機！台南跨年晚會「最終章」 舞台回歸台南

2019-12-31 19:41

沒有柵欄的新竹動物園 來看兩隻老虎、優雅河馬阿嬤

2020-01-01 07:53

影／萬頭鑽動！合歡山曙光94美 人車塞爆山頭

2020-01-01 10:54

金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

2020-01-01 02:05

林口再現國旗海 3千人擠爆升旗典禮

2020-01-01 11:40

影／台中后里跨年無人機秀「落漆」 民眾怨看不出圖樣

2020-01-01 02:02

淡海輕軌迎新年「乘客」突演奏 全車唱「流浪到淡水」

2020-01-01 10:50

美！台南梅嶺梅花盛開 元旦湧賞花車潮進行單邊管制

2020-01-01 10:34

高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

2019-12-31 23:31

101煙火燈光絢麗…柯文哲：跨年晚會是北市的驕傲

2020-01-01 00:17

台東迎曙光 三仙台與太麻里「摃龜」

2020-01-01 07:03

影／雲林縣打造190塊匾額 「禮義廉恥」重回校園　

2020-01-01 13:37

最多10元！台中雙十公車 農曆年前上路

2020-01-01 00:22

影／協和電廠封爐過程曝光 林右昌：和台電不一定對立

2019-12-31 22:19

清晨站崗為哪樁？苗栗市公所消滅街頭髒亂點

2019-12-31 19:24

台南萬人升旗典禮 國民黨部：國父孫中山塑像在微笑了

2019-12-31 18:29

破紀錄！北捷宣布跨年總運量突破去年 達305萬人次

2020-01-01 00:52

接台中果菜董事長 莊乃慧：與盧秀燕很像，不會胡搞

2019-12-31 22:13

台中跨年晚會雙主場 盧秀燕：后里太平 給你太平

2019-12-31 21:07

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全場

2019-12-31 19:39

高雄跨年倒數 台上與無人機數字未同步

2020-01-01 01:58

掃街車加逾600義工 一小時恢復乾淨北市

2020-01-01 04:22

台中太平首次跨年晚會 上萬民眾齊倒數迎2020

2020-01-01 00:19

爭睹義大世界跨年煙火秀 民眾展開「卡位」戰

2019-12-31 18:27

元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施政依歸

2020-01-01 09:38

墾丁跨年夜衝出高住房 旅宿業嘆：觀光寒冬的小確幸

2019-12-31 18:35

迎接2020 台北101跨年煙火璀璨登場

2020-01-01 02:57

義大世界跨年煙火 今年將再創3項紀錄

2019-12-31 19:38

桃園跨年晚會卡司強大 姐姐、SJ、周湯豪嗨翻全場　

2020-01-01 03:20

台南跨年首部曲 「民間版」 井仔腳送夕陽還有彩虹

2019-12-31 18:03

台南美術館元旦直播維也納新年音樂會 在家也能聆賞

2019-12-31 18:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top