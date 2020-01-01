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宜蘭市新年第一展「草蝦養殖之父」廖一久影像紀錄

2020-01-01 14:52聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市公所在新年第一天，舉辦阮義忠台灣故事館第9檔展覽開幕典禮，展出草蝦養殖之父廖一久院士的台灣水產養殖開拓之路，及水產養殖技術改變世界的歷程；另有嚴尚文老師五彩繽紛的魚拓作品，栩栩如生，內容非常精彩，展期至3月22日。

展題是「廖一久《台灣水產養殖先鋒》＆阮義忠《廖一久在東港》＆嚴尚文《魚拓之藝》」。攝影家阮義忠1977年代表《家庭月刊》前往屏東東港水產試驗所採訪當時的廖一久院士，留下珍貴影像紀錄；去年為了策劃2020年首檔展覽，阮義忠與廖一久再次聯繫，重溫跨越近半世紀的緣分。

廖一久出生於1936年，台中人，台大動物系漁業生物組畢業後，以優異成績獲獎學金赴日攻讀博士，1968年以論文「斑節蝦攝餌之研究」取得東京大學農學博士學位，學成歸國後任職台南水產試驗所，認識同事趙乃賢博士，成了後來的廖太太。

1969年，廖一久博士就任屏東東港水產試驗所所長，夫妻在此埋首研究，與研究夥伴們將原本是海水浴場的一片沙灘，打造成國際級的研究中心，為世界解決許多海洋資源的難題，聯合國農糧組織出版的水產專書也有討論廖博士的烏魚與蝦類人工繁殖研究成果。

廖一久在水產試驗所服務長達34年，期間領先世界完成草蝦、烏魚及虱目魚等重要魚蝦類的繁養殖研究，發表國內外論文470餘篇，他還完成水試所軟硬體建設，籌建水試一號試驗船、澎湖水族館、台東分所新館等貢獻。

至於嚴尚文老師在台灣從事教授與推廣魚拓藝術近40年，小時候與父親釣魚，並將漁獲拓印紙上，一開始僅紀錄時間、地點、大小、魚餌等資訊，最後逐漸拓印出興趣，轉型為創作，一幅畫中有不同魚種、數量、色彩、空間感，在台灣魚拓界闖出名號，2014年獲邀赴羅浮宮參展，創下全球魚拓畫先例。

市長江聰淵表示，廖一久院士與阮義忠老師在42年前結緣，讓我們有機會一睹台灣水產養殖技術改變世界的歷程，嚴尚文先生從事魚拓藝術將近40年，將各式各樣的海洋生物轉化成視覺藝術，兩者有異曲同工之妙，要帶給大家滿滿感動。

現年84歲的台灣「草蝦養殖之父」廖一久。圖／市公所提供
現年84歲的台灣「草蝦養殖之父」廖一久。圖／市公所提供
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嚴尚文老師五彩繽紛的魚拓作品，栩栩如生。圖／市公所提供
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台灣「草蝦養殖之父」廖一久年輕時從事研究的過程，被阮義忠用影照片紀錄下來。圖／市...
台灣「草蝦養殖之父」廖一久年輕時從事研究的過程，被阮義忠用影照片紀錄下來。圖／市公所提供
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東港院士屏東

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