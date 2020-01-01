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高雄首胎生育津貼增加到2萬元 葉匡時送紅包給元旦寶寶

2020-01-01 14:11聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市2020年起將生育津貼第一胎調高為2萬元，副市長葉匡時今下午到四季台安醫院慰訪產下元旦寶寶的鄭姓夫婦，親手送上全市第一個生育津貼紅包和禮品，鼓勵他們趕快再生下一胎。

該院今上午已有4名元旦寶寶誕生，3名產婦待產中。鄭太太因胎位不正，上午6點55分剖腹產下38周的元旦男寶寶，神色雖略顯疲憊，仍笑著直說「很開心、寶寶很幸福」。

葉匡時表示，高雄市每年約有2萬名寶寶出生，其中有一半都是第一胎，韓市長上任後，今年起生育津貼第一胎調高為2萬元，第二胎、第三胎則維持2萬元、3萬元（223），呼應韓市長在元旦升旗典禮上說要2020年代表字變成「爽」，葉匡時也喊出「baby愈多愈爽！」

葉匡時也說「韓市長的長遠政策，是希望從現在的223達到258，也就是第一胎2萬、第二胎5萬、第三胎8萬，根據市府財政狀況，目前正在估算，希望明年或後年就有能力達到這個目標」。此外，配合中央政策，將兒童送托托嬰中心或保母家庭的托育照顧補助，將延長至滿3歲，減輕育兒家庭負擔，讓市民願生樂養。

高雄市社會局表示，今年截至11月止，高雄有1萬7千名新生兒出生，雖較去年同期下降，不過這是全國普遍狀況，第一胎生育津貼補助從1萬元提升至2萬元，將增加1.2億元預算，明、後年將視財政狀況逐年調升，鼓勵年輕父母多生育。

高雄市副市長葉匡時（左）探訪生下元旦寶寶的鄭姓夫婦，並送上今年第一個生育津貼紅包...
高雄市副市長葉匡時（左）探訪生下元旦寶寶的鄭姓夫婦，並送上今年第一個生育津貼紅包，鼓勵他們再接再厲生下一胎。記者蔡容喬／攝影
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高雄市每年新生兒約有一半都是第一胎，高市今年起將第一胎生育津貼調高為2萬元，鼓勵...
高雄市每年新生兒約有一半都是第一胎，高市今年起將第一胎生育津貼調高為2萬元，鼓勵年輕父母生養小孩。記者蔡容喬／攝影
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生育葉匡時高雄市

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