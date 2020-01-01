高雄首胎生育津貼增加到2萬元 葉匡時送紅包給元旦寶寶

高雄市2020年起將生育津貼第一胎調高為2萬元，副市長葉匡時今下午到四季台安醫院慰訪產下元旦寶寶的鄭姓夫婦，親手送上全市第一個生育津貼紅包和禮品，鼓勵他們趕快再生下一胎。

該院今上午已有4名元旦寶寶誕生，3名產婦待產中。鄭太太因胎位不正，上午6點55分剖腹產下38周的元旦男寶寶，神色雖略顯疲憊，仍笑著直說「很開心、寶寶很幸福」。

葉匡時表示，高雄市每年約有2萬名寶寶出生，其中有一半都是第一胎，韓市長上任後，今年起生育津貼第一胎調高為2萬元，第二胎、第三胎則維持2萬元、3萬元（223），呼應韓市長在元旦升旗典禮上說要2020年代表字變成「爽」，葉匡時也喊出「baby愈多愈爽！」

葉匡時也說「韓市長的長遠政策，是希望從現在的223達到258，也就是第一胎2萬、第二胎5萬、第三胎8萬，根據市府財政狀況，目前正在估算，希望明年或後年就有能力達到這個目標」。此外，配合中央政策，將兒童送托托嬰中心或保母家庭的托育照顧補助，將延長至滿3歲，減輕育兒家庭負擔，讓市民願生樂養。