金城樂齡中心教寫春聯 肉販、家庭主婦寫出一手好字

再過幾周就是農曆春節，金門縣富康一村金城新莊社區最近特別在金城鎮樂齡學習中心舉辦「我家春聯我來寫」活動，教25位平均年齡在65歲的資深學員學寫春聯，在資深書法家楊清國的指導下，每個人頓時成為書法高手，讓看到的人都相當佩服。

社區理事長周鳳珠表示，早期的社會男尊女卑，女性很少在寫春聯，甚至宗祠的中堂、春聯都不能是女性來寫，但隨著時代進步，現在家戶的春聯，很多都是女性在寫的，她也特別安排「我家春聯我來寫」的課程，連續3天請楊清國校長來傳授，前2天大家都是用毛邊紙先練習，等到第3天才正式上場寫春聯，但因為這是第3年舉辦，大家都寫的很不錯，有時還會被親朋好友索取一空。

周鳳珠說，學員平均年均在65歲，當中以前曾是賣豬肉阿姨的許能輝，就寫的一手好字，她的行書，讓不少人都很稱讚，真可謂「高手在民間」；許能輝說，她以前就很愛寫毛筆字，寫了10多年，她認為，多練習，字自然就寫的好。

家庭主婦廖玉如的楷書與隸書，也很受老師讚許，廖玉如說，「寫字是練出來的」，她曾報過幾期空大的書法班，本來也不敢寫春聯，但看到比她年紀大的姐姐們都敢寫，心想我應該也可以，就大膽的嘗試，結果成果還不錯，她也很樂在其中，讓她閒時在家，不用老看電視、滑手機，偶爾可以寫寫字，陶冶性情。