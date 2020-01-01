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高雄元旦升旗貪食蛇車隊再現 一卡通不到半小時搶光

2020-01-01 09:46聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄市政府與高雄市議會上午舉辦「中華民國109年元旦升旗典禮」，國民黨總統候選人韓國瑜以市長身分回來參加，跟隨韓國瑜的「民主貪食蛇」車隊，一早就浩浩蕩蕩集結在舉行升旗典禮的文化中心周邊；現場發放5千張一卡通，最早從昨晚8點就有人來排隊，號碼牌不到半小時就被領光。

「中華民國109年元旦升旗典禮」在高雄市文化中心圓形廣場舉辦，吸引數千名眾一同參加元旦升旗，今年以「躍動城市 高雄起飛」為主題，象徵新的一年高雄將會成功蛻變，帶領中華民國躍上世界舞台。

2018年高雄市長選舉時，韓國瑜掃街造勢，後頭跟著長長的汽機車隊伍，被形容為「民主貪食蛇」，上午元旦升旗，民眾也再次自發性發動貪食蛇車隊到文化中心，表達對韓國瑜的支持。

長長的貪食蛇車隊中有插滿國旗的汽機車和計程車，高雄市苓雅區的蘇小姐第一次參加車隊，她說，網路上看到消息，就想來一起支持韓國瑜，今早5點半就到技擊館集合，往文化中心出發。

來自高雄市鳳山區的劉先生也來參加車隊，他說，過去民進黨執政時，高雄元旦都沒升過國旗，如今在高雄看到這麼多國旗非常高興，幾十年沒看到這麼熱鬧的愛中華民國景象，民進黨都不掛國旗，只有到選舉時才會提到中華民國。

鳳新高中有幾位同學到場與民眾「Free Hug（自由擁抱）」，同學說，這是學校老師出的功課，他們選擇在元旦升旗典禮完成作業，因為元旦升旗象徵新年開始，人潮也多，2019年唇槍舌戰特別多，2020年希望和大家擁抱、停止爭吵，上午已與10多人擁抱，感覺很溫暖。

副議長陸淑美致詞說，中華民國109年的第一天，她要向市民報告，高雄已經走在改變的道路上了。高雄的改變，相信全體市民都感受到，馬路平了、路燈亮了、水溝通了，空氣品質改善了。

陸淑美說，這原本就是政府的基本責任，但是過去2、30年，高雄負債3000多億，卻連最基本的需求都無法滿足市民的期望，財政困難可以是藉口，但是政黨輪替前所有不能做、做不到的，現在新的市府團隊全部已經在做了。

她說，尤其是攸關下一代的增加公托名額，及雙語教育、校園雙機政策，讓人看到市長韓國瑜及市府團隊對下一代的重視，這種往下紮根、往前展望的施政風格，受到大家的肯定。

陸淑美說，在10天過後的總統、立法委員將舉行改選，這次選舉影響中華民國未來的發展至關重要，在此，她呼籲全體市民用選票選出能夠帶領國家進步向前的總統，更要選出能在中央為高雄發聲，為高雄爭取重要建設的立法委員，一起用選票來改變中華民國的未來。

今年元旦，市府也跟往年一樣準備5000張、內含儲值金25元的一卡通送給參加升旗典禮的民眾，鼓勵市民搭乘大眾運輸交通工具。今年一卡通正面以國旗為設計元素，結合城市重要建設，背面以109年白金鼠年為設計理念，象徵109年各行各業收穫滿滿。

市府發放限量5000張一卡通，原預計6點發放號碼牌、8點升旗典禮結束後憑號碼牌排隊領取一卡通，市府民政局人員表示，頭香最早從昨晚8點就來排隊，不到半小時就發完號碼牌。

從左營來排隊的王先生說，他去年也來排隊，去年凌晨2點來，拿到100多號，今年凌晨3點來，已變成拿到將近2000號了。因為6點不到就超過5000人，所以提早 6點不到就開始發放號碼牌，大概6點左右就發完了。

今年高雄元旦升旗典禮，出現支持韓國瑜的「民主貪食蛇」車隊。記者蔡孟妤／攝影
今年高雄元旦升旗典禮，出現支持韓國瑜的「民主貪食蛇」車隊。記者蔡孟妤／攝影
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民眾排隊領取一卡通。記者蔡孟妤／攝影
民眾排隊領取一卡通。記者蔡孟妤／攝影
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今年高雄元旦升旗典禮，出現支持韓國瑜的「民主貪食蛇」車隊。記者蔡孟妤／攝影
今年高雄元旦升旗典禮，出現支持韓國瑜的「民主貪食蛇」車隊。記者蔡孟妤／攝影
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今年高雄元旦升旗典禮，出現支持韓國瑜的「民主貪食蛇」車隊。記者蔡孟妤／攝影
今年高雄元旦升旗典禮，出現支持韓國瑜的「民主貪食蛇」車隊。記者蔡孟妤／攝影
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民眾排隊領取一卡通。記者蔡孟妤／攝影
民眾排隊領取一卡通。記者蔡孟妤／攝影
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鳳新高中同學到場與民眾「Free Hug（自由擁抱）」，希望2020年大家擁抱、...
鳳新高中同學到場與民眾「Free Hug（自由擁抱）」，希望2020年大家擁抱、停止爭吵。記者蔡孟妤／攝影
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今年高雄元旦升旗典禮，不少韓國瑜支持者到場參加。記者蔡孟妤／攝影
今年高雄元旦升旗典禮，不少韓國瑜支持者到場參加。記者蔡孟妤／攝影
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民眾排隊領取一卡通。記者蔡孟妤／攝影
民眾排隊領取一卡通。記者蔡孟妤／攝影
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高雄元旦升旗典禮，吸引數千民眾到場參加。記者蔡孟妤／攝影
高雄元旦升旗典禮，吸引數千民眾到場參加。記者蔡孟妤／攝影
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民眾排隊領取一卡通。記者蔡孟妤／攝影
民眾排隊領取一卡通。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜一卡通中華民國

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