影/上萬遊客墾丁龍磐瘋迎曙光 IDF衝場彌補未見遺憾

今天是2020年元旦，屏東縣政府和民間觀光團體清晨在墾丁龍磐公園舉辦迎台灣本島第一道曙光活動，今年「加碼」安排IDF戰機衝場表演，湧進上萬遊客；但一如往年，第一道曙光未準時在上午6時35分在龍磐草原東方海域現身，且一直被厚雲遮住，5架戰IDF戰機36分以「大雁隊型」凌空飛越龍磐上空，震撼力十足的音浪夾雜著遊客的歡呼聲，大家互道新年快樂。

2020年台灣本島平地第一道曙光，原定上午6時35分在墾丁龍磐草原東方海面現身，雖然氣象預報受東北季風及南方雲系北移影響，看見第一道曙光要靠運氣，還是擋不住遊客的熱情，今天清晨湧進上萬迎曙光人潮；時間一到，一如氣象預報曙光被大片雲層擋住，遊客大嘆天公不作美，還好戰機衝場彌補未見曙光的遺憾。

屏東墾丁近幾年受陸客蛻減和國旅市場衰退雙重影響，觀光市場低迷，今年元旦又不是連假，為吸引迎曙光人氣，拉抬旅遊市場，縣府與縣觀光協會、恆春半島觀光產業聯盟清晨4時起在現場合辦歌舞表演、辦摸彩活動、設郵便局並安排免費接駁車；墾丁今天清晨氣溫約20度上下，靠海的龍磐草原颳起讓人無法站穩的7級強陣風，仍擋不住熱情的遊客。

今年首度安排的戰機衝場表演，從台南基地出發的5架IDF戰機，依曙光乍現的預定時間從太平洋遠處的海平面現身，接著以「大雁隊型」凌空飛越龍磐草原上空，戰機震撼的音浪壓過呼嘯的落山風聲和民眾的歡呼聲，讓到場民眾大呼過癮；