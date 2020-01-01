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高雄瘋跨年 韓國瑜現身倒數並獻祝福

2020-01-01 02:37中央社 高雄1日電

「2020新年快樂！」請假參選總統的高雄市長韓國瑜今天以市長身分和民眾一起倒數跨年，祝福並盼大家用熱情迎接2020年。

已經請假兩個多月的韓國瑜在11時56分帶領團隊首長參加跨年晚會；他致詞指出，即將告別2019年，盼大家將所有煩惱、憂愁、不快樂的事情都拋到九霄雲外，用熱情迎接2020年充滿希望、光明、快樂的列車，2020年大家新年快樂。

當時間進入倒數，主持人曾國城說，時間剩下44秒、最後30幾秒，台上貴賓望向夜空駛進的無人機，天際時間排列顯示10秒、9秒…，現場民眾接著喊5、4、3、2、1；顯然倒數秒數與實際有落差。

「愛‧Sharing 2020高雄夢時代跨年派對」在夢時代購物中心前的時代大道舉行，民眾塞爆廣場，不過現場執勤員警說「人潮不如以往」，研判可能和元旦假期只有一天休假有關；隨著倒數，台上藝人的熱歌勁舞，民眾熱情沸騰，歡喜迎接2020年的到來。

跨年的重頭戲是150架無人機群升空展演OPEN小將、LOVE、藍鯨、摩天輪及高雄的「高」字等圖騰，幻化炫麗為2019劃下美麗的句點並展望2020美好的未來，讓民眾驚豔不已，接著還有金曲歌王蕭敬騰跨年壓軸獻唱。

這場融合視覺、聽覺的夢時代跨年饗宴，一首首動聽熱情的表演，讓跨年活動高潮不斷。

另外，高雄義大世界2020跨年活動，場面壯觀更有看頭，主辦單位出動400台無人機結合999秒煙火秀，煙花綻放、炫麗奪目，是場浪漫的跨年夜。

跨年晚會韓國瑜

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