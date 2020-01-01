金門跨年晚會超嗨的 一度出現斷電

金門縣跨年晚會今晚首度移師東半島舉行，雖然天氣寒冷，體感溫度只有8度，但民眾依然相當熱情，在接近午夜時分，由縣長楊鎮浯、金門副議長周子傑率領民眾一起完成倒數，隨後雷射燈光煙火秀啟動，象徵正式邁入2020年！

跨年晚會在晚間7點登場，楊鎮浯率領縣府團隊到場向民眾致意，楊鎮浯感謝縣府行政團隊和各鄉鎮的夥伴們，大家一起打拚，共同為金門的未來努力，也感謝鄉親對縣府的鞭策、鼓勵，縣府將堅定信念繼續走下去。

今年跨年晚會邀請8組強力陣容，有王識賢、卓文萱、流氓阿德、張文綺、許書豪、廖柏雅、知己二重唱及小朋友最喜歡的奶油哥哥、櫻桃姐姐連續六小時接力開唱，還有主持風格風趣的沈玉琳及名模若綺搭檔主持。

除了超強藝人卡司演出之外，也徵選出3組金門在地優質表演團隊，有KDC金門流行舞蹈團、金寧中小學寧鼓隊及國立金門大學街舞研究社共襄盛舉，多元節目點綴的晚會更精彩。

晚會進行中，一度出現「跳電」，讓舞台頓時陷入一片黑暗，音響也「消音」將近5分鐘，但民眾不以為意，照樣超嗨的！

在接近晚間12點時分，在楊鎮浯、與會貴賓及表演團體、民眾一片歡呼聲中倒數迎接新年，隨即今年首創的雷射燈光秀與煙火頓時照耀整個夜空，180秒燦爛絢麗的煙火將晚會帶到最高潮。