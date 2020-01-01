義大世界999秒璀燦煙火 10萬人醉了
義大世界的跨年夜愈夜愈美麗，約10萬人一起在長達999秒的火樹銀花中，歡喜迎接2020年！
義大世界跨年活動今年主打無人機加大型藝術煙火秀，吸引各地民眾湧入觀賞，晚間十點過後，人潮一波波湧進，除義守大學校園擠爆，貫通義大世界的學城路也擠滿人，今年移工尤其多，宛如像一個小型的「聯合國」。
晚間11點52分起，先由400台無人機在木匠兄妹經典情歌的音樂中緩緩現身，幻化成一座愛心造型的熱氣球，洋溢幸福的氛圍，接著熱氣球頓時變幻成巨大的愛神之弓，向交疊的心射出愛神邱比特的箭，浪漫到最高點。
無人機之後又變身成超大型紅色燈籠，悠然旋轉間展開「HAPPY NEWYEAR」字樣出現，帶來現場陣陣驚喜，最大的彩蛋是高雄市吉祥物「來福」（LOVE）也現身空中與大家一起迎接2020年。
隨後義聯集團創辦人林義守率旗下事業體系主管，和廣大遊客一起跨年倒數，迎接新的一年，準12點，第一發高空煙火從義大世界購物廣場大草坪拔地而起，射向高空，接著綻放成璀璨的火樹銀花，眾人歡呼四起。
今年義大世界跨年煙火共分五大篇章，在巨星麥可傑克森知名舞曲Just beat it、站在高崗上等節奏強勁的歌曲襯和下，各式煙火在空中接連綻放，煙花環抱整個義大世界，繽紛絢麗、彷彿在夜空中盛開出一朵朵美麗的花，觀眾沉浸其中，向壯闊的煙花許下新年願望。長達999秒，義大世界的上空，時而波瀾壯闊，時而絢麗繽紛，令人目不暇給，看得都醉了。一對70多歲的張姓夫妻也攜手前來看煙火許願，這一夜與十多萬人共度，覺得開心不已。
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