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迎接2020年 台北101跨年煙火秀璀璨登場

影／義大世界打造浪漫跨年夜 999秒煙火秀視覺超震撼

2020-01-01 00:39攝影中心 記者劉學聖／即時報導

義大世界「紫耀義大 享樂由你」2020跨年活動，特別加入了全台規模最大的無人機燈光展演，400台無人機以夜空為畫布，祝福大家在義大遇見幸福，排列成各式浪漫圖騰，有愛心造型的熱氣球、還有愛神的弓箭、巨型紅燈籠等，讓在場的民眾沉浸於浪漫氛圍，迎接充滿愛的2020(音似：愛你愛你)年。在新年的第一時刻，跨年重頭戲由『全台秒數最長的999秒大型藝術煙火秀』震撼登場，12吋的尺玉煙花，綻放瞬間炫麗奪目，煙花幾乎是摩天輪的兩到三倍大，結合壯觀的燈光特效，五彩繽紛，象徵新年的多采多姿、璀璨閃耀。

　　義大世界連續11年施放跨年煙火，成為全台指標性跨年活動之一，今年施放『999秒大型藝術跨年煙火秀』，全台秒數最長，煙火設計講求最純粹的感動，著重大型煙火的魅力！煙火表演分為四大篇章，其中最大亮點就是12吋的尺玉煙火，此次12吋煙火彈數量是全台跨年煙火史上之最，所以整場煙火秀中，以大型高空煙火貫穿全場，超大尺寸的煙火彈綻放時震撼感驚人，半徑約150米、高度約300米，煙花環抱整個夜空，繽紛絢麗、明亮動人，彷彿在夜空中盛開出一朵朵美麗的花，觀眾沉浸其中，向壯闊的煙花許下新年願望。煙火在第二篇章打造另一大亮點，採用冷光煙火詮釋台灣山嵐之美，效果全長達400米，刻畫出山稜形狀，如同一幅山水畫，充滿生命力。

義大世界999秒煙火璀璨奪目。記者劉學聖／攝影
義大世界999秒煙火璀璨奪目。記者劉學聖／攝影
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義大世界999秒煙火璀璨奪目。記者劉學聖／攝影
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義大世界今年加碼400台無人機表演十分吸睛。記者劉學聖／攝影
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義大世界999秒煙火璀璨奪目。記者劉學聖／攝影
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義大世界今年加碼400台無人機表演十分吸睛。記者劉學聖／攝影
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義大世界999秒煙火璀璨奪目。記者劉學聖／攝影
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義大世界999秒煙火璀璨奪目。記者劉學聖／攝影
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跨年義大世界煙火秀

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