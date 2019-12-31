高雄跨年派對愈夜愈刺激 李玖哲脫了？

高雄夢時代跨年派對愈夜愈刺激，繼安心亞之後，李玖哲登場，李玖哲今年將獨家演出留給高雄，他現場帶來抒情歌〈Will You Remember Me〉，溫柔的唱腔讓觀眾聽得入迷。

雖在海外長大，李玖哲在現場撂台語「大擱好，我是李玖哲」，還預告等一下有驚喜。