蜜棗農曆年後將大出 趕不上送禮但別錯過嘗鮮

今年7、8月降雨影響蜜棗開花，產期延後約2周，加上農曆過年提前，導致高雄大社地區蜜棗趕不及搶攻春節伴手禮市場，讓農友頗為扼腕。不過高雄大社區農會表示，蜜棗盛產期雖落在農曆年後，品質毫不打折，元宵前都是採購的好時機，千萬別錯過蜜棗的好滋味。

高雄是全台蜜棗最大產地，生產的蜜棗皮薄多汁、爽脆清甜，向來是農曆新春送禮的首選。不過今年蜜棗因開花期碰上雨季，產期延後2周，碰巧農曆新年又提早到，蜜棗大出的時間沒能趕上年前送禮旺季，農友錯失訂單，無不槌心肝。

高雄大社區農會表示，今年蜜棗產量與跟往年差不多，過去採收期約在尾牙前後，今年高峰落在農曆過年後，只有少數早收的蜜棗趕上節期，外銷也無足量的蜜棗可供應，國內目前每公斤批發價約120元左右，北農近來也拍出每公斤450的高價，價格雖然不錯，卻沒得出貨。

「農民真的是靠天吃飯」大社農會總幹事陳宏誠說，農曆春節提前的情形約4年碰上一次，偏偏這期蜜棗因天候因素，延遲上市，不過高雄蜜棗的品質無庸置疑，趕不上年前送禮，元宵之前採購，是風味最棒的時候。