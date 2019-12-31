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蜜棗農曆年後將大出 趕不上送禮但別錯過嘗鮮

2019-12-31 22:14聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

今年7、8月降雨影響蜜棗開花，產期延後約2周，加上農曆過年提前，導致高雄大社地區蜜棗趕不及搶攻春節伴手禮市場，讓農友頗為扼腕。不過高雄大社區農會表示，蜜棗盛產期雖落在農曆年後，品質毫不打折，元宵前都是採購的好時機，千萬別錯過蜜棗的好滋味。

高雄是全台蜜棗最大產地，生產的蜜棗皮薄多汁、爽脆清甜，向來是農曆新春送禮的首選。不過今年蜜棗因開花期碰上雨季，產期延後2周，碰巧農曆新年又提早到，蜜棗大出的時間沒能趕上年前送禮旺季，農友錯失訂單，無不槌心肝。

高雄大社區農會表示，今年蜜棗產量與跟往年差不多，過去採收期約在尾牙前後，今年高峰落在農曆過年後，只有少數早收的蜜棗趕上節期，外銷也無足量的蜜棗可供應，國內目前每公斤批發價約120元左右，北農近來也拍出每公斤450的高價，價格雖然不錯，卻沒得出貨。

農民真的是靠天吃飯」大社農會總幹事陳宏誠說，農曆春節提前的情形約4年碰上一次，偏偏這期蜜棗因天候因素，延遲上市，不過高雄蜜棗的品質無庸置疑，趕不上年前送禮，元宵之前採購，是風味最棒的時候。

高雄大社三寶農特產觀光季，也將在元月4日及5日登場，大社區霖園、綠野山莊、翠湖等土雞城這次共襄盛舉，推出以大社「蜜棗、芭樂、牛奶」3寶入菜的創意料理，每桌只要3000元，民眾也可享受義大遊樂世界、義大天悅飯店、義大皇家酒店提供的限定優惠，元月4、5兩天活動到現場索取DM，優惠期間憑DM就可享受店家優惠。

高雄大社區蜜棗，年後將是盛產高峰。記者王昭月／攝影
高雄大社區蜜棗，年後將是盛產高峰。記者王昭月／攝影
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