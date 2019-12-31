「Ｋ歌之夜」跨年晚會開唱！ 滅火器陪屏東倒數迎2020

屏東跨年晚會「Ｋ歌之夜」晚間七點半開唱，稍早歌手黃妃演場金曲「追追追」，現場氣氛超嗨，今晚跨年倒數最高潮，將由滅火器樂團及2020全中運在屏東的吉祥物「驕仔」與屏東縣長潘孟安同台，與現場民眾一起為明年全中運的到來喝采，再由玖壹壹樂團壓軸演出。

屏東這回跨年晚會，盼帶領民眾彷彿在大型ＫＴＶ中一同Ｋ歌跨年，其中卡司包含李聖傑、黃妃、孫淑媚，樂團玖壹壹、滅火器等接力演出，演唱痴心絕對、追追追、一起打鐵囉、島嶼天光等Ｋ歌金曲。主辦單位估計晚間八點半左右現場湧進約3萬人，去年跨年晚會共約6萬人齊聚倒數，今年有信心突破去年紀錄。

另外，屏東東港鎮、里港、三地門鄉等地也自辦跨年晚會，從漁港嗨到原鄉。東港鎮公所在東港溪畔舉辦「閃耀東港 津彩萬分」跨年晚會，晚間七點半開唱，卡司有金曲歌后艾怡良、施文彬、陳孟賢、向惠玲等歌手。

里港鄉公所在過江河堤公園舉辦「真愛阿里港幸福飛揚」跨年晚會，卡斯陣容包含玖壹壹、草屯囝仔、黑旋風、林良歡、莊振凱、許富凱、朱海君、施文彬、郭婷荺等，晚間8點開唱。