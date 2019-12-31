高雄夢時代跨年晚會 「老鷹三少」打頭陣

高雄夢時代跨年派對晚上7點在時代大道熱鬧登場，由曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜聯手主持，卡司陣容超豪華，由「老鷹三少」Bii畢書盡、李玉璽、陳彥允合體開場。現場估算大約有萬餘人。

主持人一開場立刻引來高分貝歡呼聲，曾國城、王仁甫、路嘉怡、郭靜先是大聲向大家問好，看到底下滿滿的人潮直呼：「太感人了！」，曾國城笑說，他在台北都要長凍瘡了，沒想到來到高雄，發現天氣超好，「我失算了！沒想到高雄這麼溫暖！」

王仁甫說，即將揮別2019年，2020年就是「愛你愛你」，希望今天一起用愛和分享度過這個夜晚。

晚會表演由李玉璽打頭陣，他先帶來〈我們的青春〉、〈Chasing Car〉、〈句點〉。李玉璽表示，今天很高興當開場第一位歌手，心情很緊張，2019年對他來說是重整自己的一年，慢慢知道自己想要什麼，希望2020年有更多表現，也會有新作品問世，一樣是自己創作的歌曲，風格會有所不同，請大家期待。被說是「校草專業戶」的李玉璽笑說，以前常演學生，但自己也要27歲了，再演學生好像有一點不適合，希望有所突破，未來持續會有新的戲劇作品。

接著，陳彥允登場與李玉璽合唱〈Silence〉，兩人同台立刻引來粉絲歡呼聲，他接著獨唱自創曲〈星海〉、〈Hello Angel〉。陳彥允透露正在拍攝新戲《粉紅色的時光》，明天就要進組，從歌手切換成演員身份，對於身份轉換，他坦言還在拿捏調適當中，但不論哪個面向都是可以釋放自我的一個管道，希望藉此將能量傳達給大家。

晚上8點 ，Bii畢書盡接著加入與陳彥允合唱〈Find the Way〉，唱完後兩人一起呼喚李玉璽登台，睽違3年合體的「老鷹三少」，終於在高雄夢時代跨年獨家合體，一起合唱新曲〈Be The One〉，為現場掀起第一波高潮。