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墾丁跨年夜衝出高住房 旅宿業嘆：觀光寒冬的小確幸

2019-12-31 18:35聯合報 記者潘欣中／即時報導

今天是2019年最後一天，被CNN評為全球最美落日景點之一的墾丁關山，下午湧入數百名「揮別最後一道夕陽」的遊客，官方和民間的跨年活動晚間接力登場，另有遊客計畫天一早要到墾丁龍磐迎曙光，感受清晨曙光乍現時5架IDF戰機衝場的震撼力；墾丁核心區旅宿業今天衝出八至九成亮點成績，有業者嘆說，提前開打的降價戰和秋冬旅遊補助，是締造一日榮景主因，只能說是觀光寒冬的小確幸。

今年元旦非連續假期，官方和民間觀光業者為吸引遊客到屏東恆春半島，無不使用渾身解數；在被CNN評為全球最美落日景點之一的關山景點，恆春鎮公所下午3時起安排系列歌舞表演和摸彩活動，陪伴遊客「送今年最後一道夕陽」，但天公不作美，在表定下午5時25分的日落時刻，太陽在海平面上一直被層層厚雲遮住，只在雲縫間露出金色霞光，300多名遊客還是爭相拍照。

墾丁龍磐草迎曙光是地方年度觀光盛事，為拉抬人氣，屏東縣政府今年首度和國防部合作，在清晨6點36分墾丁龍磐草源曙光乍現時，安排5架IDF戰機衝場表演，軍方今天上午安排預演，IDF戰機以「大雁隊型」凌空飛越龍磐草原上空，戰機凌空飛越時的音浪震撼力，讓到場的民眾直呼過癮；另恆春西門廣場和各飯店、餐廳，入夜後也有規模不一的應景跨年慶祝活動。

「在元旦未逢連假和陸客幾近消失的雙重不利條件下，能有近滿房的成績，真得要偷笑了，卻也有苦難言！」墾丁鄭姓民宿業者說，非連續假期不利住房率，加上原本是主力的自由行陸客不能來，為衝高跨年夜住房率，墾丁旅宿業價格戰早就提前開打，甚至殺低到半價，加上有交通部千元秋冬獎勵補助，是衝高住房率的主因。

墾丁一家星級飯店主管說，跨年夜優惠戰提前開打從五折到九折不等，「表現看起來近滿房，但實際營收不如過往」；墾丁核心地區飯店和民宿昨天住房率約八至九成，區外約五成上下，元旦當天因不適用秋冬獎勵補助，加上要收假返家，整體住房率又跌到五成以下，下波「榮景」要等到農曆春節長假了。

在被CNN評為全球最美落日景點之一的屏東關山景點，今天下午湧入數百送夕陽遊客，但...
在被CNN評為全球最美落日景點之一的屏東關山景點，今天下午湧入數百送夕陽遊客，但天公不作美，在表定下午5時25分的日落時刻，太陽只在雲縫間露出金色霞光，300多名遊客還是爭相拍照。記者潘欣中／攝影
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在被CNN評為全球最美落日景點之一的屏東關山景點，今天下午湧入數百送夕陽遊客，但...
在被CNN評為全球最美落日景點之一的屏東關山景點，今天下午湧入數百送夕陽遊客，但天公不作美，在表定下午5時25分的日落時刻，太陽只在雲縫間露出金色霞光，300多名遊客還是爭相拍照。記者潘欣中／攝影
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墾丁戰機跨年

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