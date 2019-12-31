音樂海風中 旗津沙灘送走2019最後一道夕陽

高雄市觀光局今天在旗津舉辦「2019送夕陽 相約旗津」沙灘音樂會，下午5點25分在倒數聲中，送走2019最後一道夕陽，邀請藍色狂想爵士樂團及爵士女伶演唱，並迎接2020年為「打狗」正式更名「高雄」的100周年。

旗津新地標「風收、豐收」裝置藝術也嶄新亮相，為自然美景與大型動態藝術的結合，打造旗津成藝術之島。高雄市副市長葉匡時表示，過去3年高雄市府都是在西子灣送走每年末的最後一道夕陽，今年則選舉旗津，因為旗津是高雄第二受歡迎的景點，第一個是佛光山。展望2020年，是「打狗」正式更名「高雄」的100周年，高雄市府各局處會舉辦多項活動，像是高雄市100大建築、高雄市100大公共藝術、高雄市一百大景點等。

「五、四、三、二、一！」在方位245度、日落時刻5點25分，現場倒數聲中，民眾送走2019最後一道夕陽，雖然夕陽隱沒在雲層中，仍有許多民眾結伴到旗津。沙灘上的情侶眼中只有彼此，夕陽就不那麼重要了。