屏東武功秘笈出版 潘孟安：2019如心電圖有無數個Ｍ

2019年最後一天，屏東縣政府燈會專書「從問號？到驚嘆號!」今天出版，由縣長潘孟安帶領燈會團隊「紅色鋼鐵人」舉辦發表會，向外界分享「武功祕笈」內的屏東經驗，作為2019年的完美句點。潘孟安表示，2019是充滿變革與起伏的一年，若用心電圖比喻，「一整年就是由無數的M連結而成！」尤其燈會期間17天血壓更是從未降過，高低起伏、酸甜苦辣，箇中滋味只有參與過的人最能體會。

燈會17天創下1339萬人次，是屏東83萬人口的16倍，占全台2300萬人的58%。潘孟安強調，2019台灣燈會在屏東，本身就是一個不可能的任務，縣府團隊全部上陣，從軟體到硬體，每一盞燈、每一處景，全是縣政府總動員，將一連串的問號，變成令人驚嘆的真實經驗，讓屏東成為最閃耀的品牌，獲得許多國內外獎項肯定，寫下屏東經驗，其中，隱含著許多技巧和秘辛。

「用一本燈會武功祕笈來解密，要讓大家發出驚歎號！」潘孟安強調，這本書是獻給參與燈會的千千萬萬的無名英雄，或許，書上沒辦法記下每一個名字，或許，鏡頭無法記錄每一個身影，但，這一場榮光有你有我，大家都將在記錄在歷史上。

屏縣府傳播暨國際事務處表示「從問號到驚嘆號」－燈會30，這本書共有17個不同切面的燈會，數百個故事與照片，包含屏東轉型的撇步、秘辛及南方觀點，這次全都一次揭密，不論是公務員、民間企業、城市行銷、創作者，都可以在這本書找到困惑已久的解答。