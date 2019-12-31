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民進黨批收割投資成果 葉匡時：沒摘人家果子

2019-12-31 16:09中央社 高雄31日電

高雄市副市長葉匡時表示，立法院民進黨團才是不尊重在野黨黨團。 聯合報記者楊濡嘉／...
高雄市副市長葉匡時表示，立法院民進黨團才是不尊重在野黨黨團。 聯合報記者楊濡嘉／攝影
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民進黨高雄市議員邱俊憲等人今天召開記者會，批評高市府拚經濟是在「拚收割」，包括2161億元投資案都是騙局。副市長葉匡時呼籲勿做無聊比較，聲明「沒摘人家果子」。

葉匡時在市政會議後接受聯訪，針對民進黨議員質疑「市府公布的投資金額是騙局」一事表示，投資者會落腳高雄，市府提供了協助，民進黨不一定要說是其功勞，他認為最大的功勞是中美貿易大戰。

至於市府促參案成果不如去年，葉匡時呼籲不要做無聊的比較，應該朝野合作，全力為高雄而努力。他說「當我們好不容易做出一點成績了，應該給我們拍拍手；不要說我們摘人家的果子，我們沒有這樣子」。

另外，高市府新聞稿說明，2019年1到11月重大民間投資金額累計2161億元，新增就業機會預計超過1萬8000個，是以高雄市轄主要工業區、產業園區審核通過、開工、動土、購地及台商回流等相關投資進行統計。此一統計模式自2010年起開始，韓國瑜就任後仍依此模式進行統計。

民進黨市議員邱俊憲、李柏毅、何權峰上午在民進黨團召開「揭開市府招商遮羞布」記者會，指這項2161億元招商成果就是「收割」，根本就是一場「騙局」。

李柏毅指出，市長韓國瑜108年市政執行沿用前朝在去年底編列預算，在沒有作為的情形下，2161億元如何算在市府頭上；更何況其中1148億元、約53%都來自經濟部核准台商回流申請案、經濟部加工出口區投審會通過的投資案，還有科學工業園區的投資案等。

邱俊憲表示，韓國瑜日前才指「民進黨說台商資金回流完全是欺騙」，現今卻將經濟部核准台商回流申請案併入市府政績。他批評韓市府「收割」、「睜眼說瞎話」，還逕將53%中央主管審查投資案都掠美於前、是招商遮羞布。

邱俊憲指出，市府將396億元的購地案也納入投資總額，但這項購地案多在和發產業園區，這個開發區是前朝報編開發的；另外，在市府提出的111件投資案中，還有「不具名」業者及引用媒體報導的數據，質疑市府很會收割、吹牛，呼籲民眾不要受騙。

民進黨韓國瑜台商

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