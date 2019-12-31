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1年捕捉4000多隻 屏府續辦綠鬣蜥換老鷹紅豆

2019-12-31 14:57中央社 屏東縣31日電

屏東縣政府7月份起舉辦綠鬣蜥換老鷹紅豆活動，結果半年捕捉到2000多隻，加上屏東野鳥協會捕捉的，今年共捉到4000多隻綠鬣蜥，縣府表示，明年持續辦綠鬣蜥換老鷹紅豆活動。

縣府農業處今天發布新聞稿表示，南部地區很多民眾幾乎都在野外看過綠鬣蜥，牠的幼體顏色翠綠賣相討喜，原本是由業者引進當作寵物販售，不過隨體型增長外觀也逐漸改變，成體外觀酷似「酷斯拉」，市場價格快速下跌，便遭民眾及業者大量棄養，造成野外族群迅速擴散，並啃食農作物，嚴重影響農民生計及危害本土生態環境。

為了抑制綠鬣蜥野外族群持續擴散，屏東縣政府自民國102年起啟動執行防治外來侵種計畫，及補助屏東縣野鳥學會進行捕捉及族群調查，並以民眾通報及河川、溪流附近區域為主要移除地點，防止綠鬣蜥繼續擴散危害。

農業處長黃國榮說，縣府歷年捕捉綠鬣蜥數量從102年26隻、103年51隻、104年346隻、105年424隻、106年1068隻、107年1082隻，雖然移除數量逐年增加，但因綠鬣蜥繁殖力強，仍無法有效抑制野外族群擴散的速度。

今年7月份起，縣政府擴大辦理「綠鬣蜥移除獎勵計畫」，用在地農產品老鷹紅豆及滿州有機黑豆為獎勵贈品，鼓勵全民一起防治外來入侵種，自7月1日至12月底半年民眾捕捉換贈品的有2132隻，再加上屏東鳥會今年捕捉2050隻，共捕捉4182隻成效相當不錯。

黃國榮表示，獎勵計畫明年仍會繼續辦理，希望控制野外族群擴散現象，民眾捕捉到綠鬣蜥可送至屏東縣政府消防局屏東分隊及潮州分隊兌換贈品。

黃國榮也呼籲，民眾捕捉體型較大的綠鬣蜥時，須注意牠尾巴掃動攻擊及注意不要被咬。

屏東縣政府食農寵物

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