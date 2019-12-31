金門跨年晚會 創新煙火與藝人要給你好看

金門縣文化局舉辦的「跨年晚會」首度移師到東半島金湖鎮。以「金彩無限閃耀曙光」為主題，今晚7時在金湖鎮市港段15地號（山外圓環旁空地）倒數跨年熱力開唱。晚會有摸彩、與首創雷射燈光煙火秀，並邀請多位知名藝人表演。

金門縣文化局表示，今年的跨年邀請8組獨家陣容，有王識賢、卓文萱、流氓阿德、張文綺、許書豪、廖柏雅、知己二重唱，以及小朋友最喜歡的奶油哥哥、櫻桃姐姐連續6小時接力開唱，還有綜藝鬼才沈玉琳及名模若綺搭檔主持。

除了超強藝人卡司演出之外，徵選出3組金門在地優質表演團隊，有KDC金門流行舞蹈團、金寧中小學寧鼓隊及國立金門大學街舞研究社共襄盛舉，多元節目點綴晚會中。現場周邊，有28攤金讚的創意市集，豐富在地小吃及文創商品下午3時正式開張。

今年還有超多好康，包括按讚送充氣加油棒，只要上「藝起金門」粉絲專頁按讚就可領取一對；2020愛的祝福語，民眾填寫新年祝福語黏貼上專屬愛心背板即可獲得充氣加油棒1對；只要到服務台排隊就可領取摸彩券1張，活動中將送出電動自行車、43吋液晶電視、任天堂Switch等豐富大獎。

另外，為推廣金門在地優質表演團隊，現場將開放民眾投票決定人氣獎。晚間6時於服務台發放人氣投票貼紙，票選出今晚演出的在地表演團隊前3名人氣獎，並頒發獎金及獎狀。

晚會將進行交通管制，舞台後方道路為煙火管制區將禁止車輛行人通行，為讓鄉親停車方便，山外車站後方停車場活動時間也開放免費停車。另活動附近皆有停車處，再步行約5分鐘即可到活動會場。