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後指部指揮官姜振中拜會 金縣府贈榮譽縣民證

2019-12-31 12:31中央社 金門縣31日電

金門縣長楊鎮浯今天頒授榮譽縣民證給國防部後備指揮部指揮官姜振中，感謝姜振中在金門防衛指揮部指揮官任內的貢獻。姜振中則盛讚，縣府促成金門官兵在地健檢，是一項德政。

姜振中於2018年7月1日到2019年7月1日擔任金防部指揮官，現任國防部後指部指揮官，今天到金門主持金門縣後備服務中心主任任職布達典禮。典禮前，他先到縣府拜會楊鎮浯，感謝楊鎮浯協助金防部推動在服役官兵就地體檢，方便1500名金門籍子弟和其他服役的弟兄姊妹可以在金門醫院進行體檢，避免舟車勞頓，並節省交通住宿費用，是一大德政。

此外，姜振中表示，金門地區列管的後備官兵超過1萬人，但後服中心過去主任編制為中校，明年1月1日起位階提升到上校，因此，今天一定要來主持布達典禮，顯示後指部對金門後備軍人的重視與尊重。

楊鎮浯感謝姜振中在金防部指揮官任內，除了致力於金門地區防衛作戰，並推展觀光產業及軍民關係；楊鎮浯說，凡在金門服務過離開金門後，都是金門力量的延伸，金門後服中心主任位階提升，就是一例。

楊鎮浯同時說，頒贈榮譽縣民證是要「提醒」姜振中「你還是金門人」。姜振中說，他已規劃明年5月各縣市後指部委顧團團長聯誼會移師金門舉行，協助推動金門觀光；他並允諾，將來退役後要回金門做志工，擔任解說員，向更多人介紹金門。

姜振中在後服中心主任布達典禮上，期許新任主任胡慶緒持續深耕地方，落實推動後備軍人組織、宣傳、社調與服務等工作，奠定後備動員基礎。

姜振中並表示，期待未來的金門後服中心主任能由金門子弟出任。典禮後，姜振中致贈加菜金，由金門後服中心首名上校主任胡慶緒代表接受。

金門楊鎮浯軍人

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