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河川疏浚損壞道路造成3人摔傷 甲仙居民舉白布條抗議

2019-12-31 12:15聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

林務局屏東林管處在高市甲仙油礦溪實施疏浚工程，砂石車往返頻繁導致高130道路受損嚴重，半年來3位里民騎車摔傷。油礦部落居民今早前往市府養工處旗美工程隊抗議督導不週，大批警力到場維護治安。屏東林管處治山課表示，近日道路施工因雨延誤，1月3日前會把路面修補完成。

市府養工處旗美工程隊長王生興表示，道路主管機關屬於市府養工處，不過林務局在油礦溪實施河川疏浚，經由協商，施工期間的警示措施與毀損修復由林務局負責，疏浚工程已在12月18日結束，林管處正進行道路修補施工；109年1月3日會邀集林管處、當地里長及區公所現場確認道路修復狀況，並要求加強安全措施，若夜間警示燈或交維不足由養工處代為處理。

高130道路聯絡甲仙區東安與關山兩里，今年6至12月，林務局實施油礦溪疏浚工程損壞道路，居民不滿路面凹凸不平，且警示與照明不足，里民日夜置身危險環境。今天上午9點，近30名里民搭乘遊覽車前往市府養工處旗美工程隊表達不滿，居民高舉「養工處無能、罔顧百姓生命安全」抗議布條。

居民代表張嫦鷲氣憤說，住家菜園在馬路對面，家中87歲老母親為閃坑洞與砂石車摔倒兩次，其中一次還跌入水溝，現在需要看護照顧生活起居；另3名居民則是騎機車跌倒，養工處回應可申請國賠，難道是要我們「用生命拚現金」嗎？

甲仙區關山里長林欣郿表示，針對道路修補問題分別向市府養工處與林務局反映，各單位人員也召開協調會，但兩單位推來推去，問題一直拖著不解決，居民只求一條安全的回家道路。

針對居民訴求，屏東林管處治山課表示，施工期間有持續修補道路，疏浚工程已經結束，不過最近這幾天下雨導致路面潮濕，施工進度受影響，1月3日會完成路面坑洞修補。

甲仙油礦巷（高130）道路多處坑洞，施工單位未如期修補引發居民不滿。圖／甲仙居民...
甲仙油礦巷（高130）道路多處坑洞，施工單位未如期修補引發居民不滿。圖／甲仙居民提供
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道路受損尚未恢復原狀。圖／甲仙居民提供
道路受損尚未恢復原狀。圖／甲仙居民提供
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甲仙居民抗議油礦巷（高130）道路因河川疏浚產生坑洞，半年來已有3居民騎車摔傷。...
甲仙居民抗議油礦巷（高130）道路因河川疏浚產生坑洞，半年來已有3居民騎車摔傷。記者徐白櫻／攝影
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居民代表張嫦鷲今天大清早沿線拍照，出示照片證明道路仍未修補完成。記者徐白櫻／攝影
居民代表張嫦鷲今天大清早沿線拍照，出示照片證明道路仍未修補完成。記者徐白櫻／攝影
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