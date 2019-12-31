跨年好去處！高雄駁二打造藝術光景 點亮浪漫夜色

高雄駁二藝術特區為了迎接2020年的到來，特別在大義倉庫區打造「藝術光景」，即日起冬季從傍晚5點至凌晨3點亮起。現場有轉動的雪花燈、讓人猶如置身海底世界的水波紋燈，或像是滿天星光的燈棚，吸引許多民眾拍照打卡。

駁二在大義倉庫群靠進輕軌側的廣場，利用串燈與球燈搭製成空中燈棚，民眾走在燈棚下方宛如走入星空裡。高雄市文化局長林思伶表示，南台灣陽光普照，白天往往是炎熱的狀態，其實很適合發展夜間戶外觀光。駁二藝術特區為了翻轉過去只能在白天看展的既定印象，今年冬天以不同的燈光造景開啟夜晚駁二的新視界。讓燈光與建築、空間、藝術作品、往來民眾進行互動對話。

在C8倉庫跟C9倉庫間，由建築師林志峰所創作的「貨櫃橋及鞦韆」，深受大小朋友喜愛，平常就是一處排隊體驗拍照的景點，本次運用串燈營造出一株燈光樹，讓民眾在夜晚另有一番唯美的體驗。隱藏在C8倉庫中央廊道上方的鯨魚雕塑作品，是由「Di Tal Art豬兔鴨工事所」創作的「花的姿態」，在周邊區塊打上了水波紋路的燈光，畫龍點睛的效果彷彿讓鯨魚回到海中，優游於駁二藝術特區。