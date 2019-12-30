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李四川稱高雄路不平害每月6千人傷亡 綠營：假的

李四川稱高雄路不平1個月6000人傷亡 綠營：假的

2019-12-30 19:54中央社 高雄30日電

高市副市長李四川昨天在國民黨台中造勢活動表示高雄路不平，出去騎車都會跌倒，害1個...
高市副市長李四川昨天在國民黨台中造勢活動表示高雄路不平，出去騎車都會跌倒，害1個月6000多人傷亡，遭民進黨高市議員邱俊憲反駁。 報系資料照／記者謝梅芬攝影
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高市副市長李四川昨天在國民黨台中造勢活動表示高雄路不平，出去騎車都會跌倒，害1個月6000多人傷亡。民進黨高市議員邱俊憲今天說，是假的，去年月平均車禍傷亡約5200人。

邱俊憲接受媒體聯訪時指出，假的，這是公開造謠，言過其實，從高雄市政府公開資料顯示，高市去年一整年車禍傷亡人數約6萬多人，平均每個月約5200多人。

邱俊憲進一步表示，車禍傷亡主要是因駕駛人肇事，例如超速、未依燈號等交通標誌行駛等因素，並非是道路坑洞造成月平均6000多人傷亡。他也批評，高雄市長韓國瑜落跑選總統，市府好像成了助選團隊。

邱俊憲指出，數字會說話，依據高雄市警察局統計的相關資料，車禍原因並非是因道路坑洞，造成每月約6000多人傷亡。「選舉可以激情，但不能胡說八道。」截至中央社記者發稿為止，李四川未接電話回應。

高雄市交通局回應，去年車禍傷亡人數約6萬2800多人，事故因素包含人、車、路等，據統計，高雄市今年1月至11月傷亡人數，約較去年同期減少4080人，減量事故防制成效顯著。

交通局也分析，去年及今年1月至11月交通肇事原因，以未注意車前狀況、未依規定減速、未依規定讓車、未保持行車安全距離及違反號誌管制或指揮等為主。

車禍高雄市事故李四川

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