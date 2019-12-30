親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反滲透法協商無共識 31日院會表決

韓國瑜辯論會脫鞋搓腳？王淺秋回擊：凸顯對手陣營格局小

高市立委選情 藍拚全壘打、綠要八仙過海

2019-12-30 18:08中央社 高雄30日電

中國國民黨高雄市黨部主委莊啟旺今天指出，立委選情看好「5個選區穩定領先對手、3個選區在誤差範圍」，有信心可以「全壘打」。不過，民進黨陣營也強調有信心「八仙過海」。

莊啟旺今天召集高雄市8個選區立委參選人在黨部召開「打倒新潮流、下架陳菊」記者會，表達「2020不僅要贏得總統大位，也要立委過半」勝選目標。莊啟旺批評民進黨對不起高雄，包括民進黨在這屆囊括高雄市9席立委，但立委效忠派系，看不到為高雄爭取建設。

他表示，韓國瑜執政後，努力招商有成，路平大家有目共睹等，有信心這次立委選舉可以揮出全壘打。連續滾動式民調，18日最新的民調才出爐，有5個選區的民調穩定領先、3個選區民調在誤差範圍內。

莊啟旺表示，12月中旬的民調結果讓國民黨信心大增，從共諜烏龍事件案、「卡神」案開始發酵，激勵國民黨的士氣及選情；莊啟旺說，對選情很有信心「一定全壘打」；媒體追問「總統得票是否也大躍進？」他分析民調大幅成長，相信在接連的大型造勢活動後，國民黨選情會有大翻轉。

至於媒體追問「穩定領先是那幾個選區」，莊啟旺未透露，只表示民調拉開5%到20%，最高還領先到22%。

相對國民黨預估立委選情翻轉，民進黨高雄市黨部執行長詹嘉平接受中央社記者電話採訪，他質疑國民黨不是標榜不相信民調，反問其立委民調是「菜市場版民調」？他指出，民進黨用嚴謹的方式按部就班做民調，8選區都領先對手，但對於所謂的「艱困選區」，例如第3選區的左營、楠梓仍需步步為營、努力催票；「八仙過海」一席都不能少。

【相關閱讀】


‧ 選戰聲量大對決！總統候選人「最新當選率」在這
‧ 立委參選「她」網路聲量衝第一 擠下蔣萬安吳怡農雙帥
‧ 今天又要去哪兒？直播即時掌握候選人動態！

國民黨民進黨2020選舉2020選舉高雄市立委

延伸閱讀

藍營內部民調評估 高雄5席立委穩定領先5~2...

熱點風雲／高雄左楠 藍綠兩女激戰 眷村票決勝

總統府是改變高雄最快的路 藍邀高市民參加挺韓...

韓國瑜體驗搬魚卸貨 保證「捍衛漁權絕不退讓」

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

照顧「家中沒書桌的孩子」 美濃圖書館明年起夜晚開放

2019-12-30 16:54

屏東2選區公辦政見會 周佳琪、蘇震清錄影前仍捉對廝殺

2019-12-30 16:51

「番薯寮學堂」揭牌 高市旗山老街長輩不怕孤單

2019-12-30 14:59

整合社、衛政 高雄市衛生局長期照顧中心元旦啟動

2019-12-30 13:43

屏東勝利星村19戶招商 收件延長至109年1月底

2019-12-30 13:22

拚經濟、有工作 高市經發局、勞工局各祭6大亮點成果

2019-12-30 13:16

高雄毒防基金會存廢 董事會排議程討論決定

2019-12-30 13:14

影／國民黨歧視女性又一樁 高市議會民進黨團抗議

2019-12-30 11:15

貨出去！ 3貨櫃金鑽鳳梨銷陸

2019-12-29 23:49

高雄愛河畔美食市集伴隨水舞秀 每個周末都將舉辦

2019-12-29 22:02

善用冷凍年菜 依然可做出可口美味

2019-12-29 20:01

梅花、櫻花相約一起開花 相招來去高雄山區賞花

2019-12-29 19:55

紅豆餅翻紅 屏東看守所「紅豆NI」賣得嚇嚇叫

2019-12-29 16:38

兩兄弟有書桌了 科技公司幫40位小朋友圓夢

2019-12-29 15:12

今年最後一周高雄釋上百職缺 國賓大飯店還在徵人

2019-12-29 15:09

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

年節需求大！不只蜜棗外銷 高雄鳳梨今裝櫃銷往大陸

2019-12-29 13:41
看更多

熱門文章

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

馬英九桃園夜市為萬美玲拉票 媒體問總統辯論沒回應

2019-12-29 20:53

竹北停13車場開工 耗資1.6億提供222個汽車車位

2019-12-30 14:09

高雄愛河畔美食市集伴隨水舞秀 每個周末都將舉辦

2019-12-29 22:02

元旦升旗來竹市看幻象、吃早餐 跟著河馬樂樂做早操

2019-12-30 11:31

桃市清潔隊 將落實同工同酬

2019-12-30 00:04

善用冷凍年菜 依然可做出可口美味

2019-12-29 20:01

影／「過半線音樂會」遇大雨 民眾泥濘中聽陳其邁唱歌

2019-12-29 19:28

侯友宜為柯志恩輔選幫忙拉票 也幫他催票

2019-12-29 21:43

阿里山高山冬季優良茶今頒獎 銷量太好展售會所剩無幾

2019-12-29 19:11

台南新市傳禽流感 撲殺8千餘隻黑羽土雞

2019-12-29 19:26

梅花、櫻花相約一起開花 相招來去高雄山區賞花

2019-12-29 19:55

民眾黨不分區立委 今晚冒雨在台中逢甲夜市掃街拜票

2019-12-29 20:00

桃園市政府2020新措施 讓生活理財更方便獎勵也多

2019-12-30 11:12

大巨蛋國父紀念館連通道工程 通過北市文資會

2019-12-30 14:29

北市跨年恐下雨 5千雨衣待命

2019-12-29 23:29

古蹟修復兩難 台南西市場被說像殯儀館

2019-12-30 15:14

青山路限高原因眾說紛紜 桃市府將檢討

2019-12-29 23:54

彰化縣地王開化寺一帶蟬聯4年 土地交易熱絡區看過來

2019-12-30 15:35

屏東2選區／周佳琪赴東隆宮立誓 蘇震清嗆叫妳父親踹共

2019-12-30 16:44

國道3號銜接台66線快速道 增設系統交流道動工

2019-12-30 16:58

影／至少便宜五成千元有找！職訓木工超耐用家具開賣

2019-12-30 15:38

二手車撿便宜…保養才知是事故車

2019-12-29 23:18

貨出去！ 3貨櫃金鑽鳳梨銷陸

2019-12-29 23:49

報廢二行程機車要快！南投縣補助換購優惠只到明天

2019-12-30 15:47

統一超商今進駐水社綜合商場 轉型多元交通轉運站

2019-12-30 14:47

香港經驗就在眼前 陳菊：總統選舉第一要顧主權

2019-12-29 19:29

蔡育輝冒雨連辦3場政見會 王金平站台猛催票

2019-12-29 19:57

中市建築容積總量 明年將控管

2019-12-29 23:14

1年只銷千張 北市教育卡明年取消

2019-12-29 23:34

唯二104歲蒸汽火車 阿里山同框

2019-12-29 23:19

元旦迎曙光 空軍三型主力戰機花蓮、新竹、屏東衝場

2019-12-30 12:08

羅東工保區徵收卡關 說明會意見兩極

2019-12-29 23:31

40年基隆市立游泳池煥然一新 明年1月2日重新開放

2019-12-30 15:36

屏東2選區公辦政見會 周佳琪、蘇震清錄影前仍捉對廝殺

2019-12-30 16:51

明年不漲價！雲林縣有線電視收費每月維持540元

2019-12-30 11:44

社工明年加薪 侯友宜：中央請給新北更多支持

2019-12-30 12:30

桃市議員 籲解龜山區青山路限高

2019-12-29 23:52

好玩橘／大溪老街 日夜都好玩

2019-12-30 00:02

斥資3.6億改善竹北精華區道路 人行道旁將設自行車道

2019-12-30 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top