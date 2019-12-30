屏東2選區公辦政見會 周佳琪、蘇震清錄影前仍捉對廝殺

屏東縣第二選區立委公辦政見會下午錄影，由於候選人蘇震清與周佳琪到錄影前一刻仍在捉對廝殺，使得政見會更受注目，不過周佳琪並未到場錄影，首先發表政見的蘇震清在政見會前再度回應對手的指控，同時重申如果自己有投資砂石廠做違法事情，「退出政壇」，並要議長周典論和女兒周佳琪一起出手，他隨時奉陪。

屏東縣第二選區總計有9人登記參選，首先發表政見的蘇震清除了回應對手指控外，並主張未來會推動高捷南延屏東，全面提升屏縣自來水普及率、加強公共運輸，妥善連結屏南醫療與社區關懷據點。

統促黨何麗莉主張和平統一、台灣安全、人民發財。國會政黨聯盟鄭文龍主張高鐵南延恆春、恆春觀光鐵道及南州至恆春、滿州至恆春之快速道路。無黨姚宗翰主張爭取興建挪亞方舟主題公園救飯店民宿、爭取設立屏南大專院校，提升在地就讀便利性。

台澎黨馮家芸主張協助台澎人完成建國程序，然後終止代管。無黨籍張怡主張認為要解決屏東的問題首先要打破黑金、守護環境、人才培訓、均衡交通、邁向國際。

無黨鄭朝明則提出勝選策略，呼籲選民不要選給兩年可能會轉換跑道選縣長的人，不要選給有爭議的人，要把票投給遵守黨機制的人。還有台灣工黨何秋葺主張學貸免息、大學學費自由化，檢討一例一休法規。