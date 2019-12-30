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「番薯寮學堂」揭牌 高市旗山老街長輩不怕孤單

2019-12-30 14:59聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高市旗山大德社區「番薯寮學堂」今天揭牌，旗山老街上的電器行、小吃店與藥房老闆都是據點成員，個個熱情有活力，打破一般人對於街區社區較為冷漠的印象。旗山區所表示，番薯寮是旗山第11處社區關懷據點，全旗山區已有9據點納入C級長站，希望更多社區加入長照行列。

社區關懷據點在政府長照2.0計畫中扮演重要角色，以往旗山鬧區內欠缺據點對長輩不便，今年5月起，大德社區發展協會試辦關懷據點「番薯寮學堂」，規畫健康操、衛生講座、團康遊戲與益智遊戲等課程，開辦後受到長輩好評，參與人數眾多。

「番薯寮學堂」今天上午揭牌，市府社會局副局長謝琍琍出席揭牌儀式，據點長輩跳舞展現活力，並邀請高市議員林富寶與林義迪兩人下場同歡，場面熱鬧。

大德里長曾慶義是據點催生者，他表示，目前據點一周一次，以後會增加至每周二至三次，據點內最年長的學員是87歲林月娥阿嬤，另有退休夫妻檔加入，不少長輩們在據點活動中重拾活力，以後「番薯寮學堂」要朝C級長照站邁進，延緩社區長輩老化與失智。

旗山區公所社會課長林靜芳指出，旗山區共21里，過半數（11里）成立社區關懷據點，其中9據點取得C級長照站資格；「番薯寮學堂」是旗山鬧區內第一個據點。

「番薯寮學堂」今天上午熱鬧揭牌。記者徐白櫻／攝影
「番薯寮學堂」今天上午熱鬧揭牌。記者徐白櫻／攝影
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高市議員林富寶（右一）、林義迪（右三）應邀上台，跟著社區長輩一起做健康操。記者徐...
高市議員林富寶（右一）、林義迪（右三）應邀上台，跟著社區長輩一起做健康操。記者徐白櫻／攝影
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旗山大德社區「番薯寮學堂」目前有40位長輩，活力十足。記者徐白櫻／攝影
旗山大德社區「番薯寮學堂」目前有40位長輩，活力十足。記者徐白櫻／攝影
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旗山「番薯寮學堂」成立，揭牌來賓與社區長輩合影留念。記者徐白櫻／攝影
旗山「番薯寮學堂」成立，揭牌來賓與社區長輩合影留念。記者徐白櫻／攝影
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