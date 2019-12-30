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高市毒防基金會續存 所有員工欠薪1月5日前發放

2019-12-30 14:17中央社 高雄30日電

高雄市毒品防制事務基金會不僅積欠員工薪資，存廢問題也引發外界關注。高雄市副市長李四川今天主持基金會董事會後表示，毒防基金會續存運作，所有員工欠薪明年1月5日前發畢。

財團法人高雄市毒品防制事務基金會董事長是高雄市長韓國瑜，由於請假，今天董事會由李四川主持，員工欠薪和基金會存廢問題是董事會討論焦點。董事會約召開1.5個小時。

李四川會後接受媒體訪問表示，經董事討論，因高雄市毒防基金會於民國106年成立，隨後高市府毒品防制局成立，有部分業務重疊，所有董事希望基金會與毒防局的業務進行盤整。

李四川說，如果毒防局權責可以辦理的業務，就由毒防局來彙整警察局、教育局、社會局、衛生局等局處分工，其餘政府機關沒有辦法處理的一些中輟生追蹤或戒癮後追蹤等，必須由基金會協助。因此，基金會在人事上等支出負擔會減輕，且因有追蹤計畫，外界也較願意捐款。

至於員工欠薪問題，李四川說，基金會捐款的董事和企業者也告訴他如果必要的話願意協助。將依基金會章程募款和由政府補助，所有員工欠薪和年終獎金等共3.5個月，依規定於明年1月5日前發畢。

高雄市毒防基金會執行長李宗憲接受訪問表示，會由小組召開會議與毒防局討論業務和資源進行整合，希望基金會人力可以精減。

高雄市毒防基金會約有本金新台幣1000萬元，現有21名支薪員工，7月起財政不佳，12月5日就發不出11名員工的11月薪資，另10名支援的外勤員工為免影響業務推行，仍勉強照常支薪。

高雄市毒防基金會有17席董事，包括高市府9席、高雄地檢署2席、橋頭地檢署2席、民間學者專家4席。基金會整合公、私部門資源，以公益為目的，與高市府毒防局攜手進行反毒宣導及輔導工作。

高雄市反毒

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