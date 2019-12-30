整合社衛政 高雄市衛生局長期照顧中心元旦啟動

迎向長照2.0來臨，高雄市整合社政、衛政系統，經近一年規畫及多次整合業務會議，由衛生局長期照顧科轉型，成立「高雄市衛生局長期照顧中心」，明年元旦正式啟動，成為長照業務單一窗口。高雄市副市長陳雄文說，高市長照中心是六都繼台中之後，第二個完成整合的長照中心。

未來從長照服務申請、家庭照顧者支持、居家無障礙環境改善及輔具購買租借等，都將整合到衛生局長照中心，更便於有需求的民眾申請服務。

衛生局統計，截至今年11月，高雄市老人人口達43萬6361人（佔15.74%）、推估失能人口數達9萬4293人，老化比率高於全國平均值的15.21%。陳雄文說，全國有50%長照需求人口是由家人照顧，30%委由外勞，僅15%進入政府長照系統，政府對於衍生的照顧問題責無旁貸，希望提供照顧者喘息機會，減輕家庭負擔。

衛生局長期照顧中心未來將設在興建中的高齡整合長期照護中心大樓，完工後將進駐1、3樓，1樓為綜合服務台，提供民眾長照諮詢及申請窗口、辦理外籍看護工申審服務及長照諮詢話務中心，3樓為長照業務行政辦公室。