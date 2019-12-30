拚經濟、有工作 高市經發局、勞工局各祭6大亮點成果

高雄市勞工局、經發局今上午舉辦勞政和經濟事務執政周年的年終成果發表會，經發局長伏和中、勞工局長王秋冬各提出6項亮點成果，並展望明年，除爭取國際大型會議在高雄舉辦，更將加強青年勞工參與工會事務，透過跨局處合作，幫助企業有錢賺、勞工有保障，讓企業和勞工都有感市府新團隊的努力。

經發局伏和中局長表示，今年各界投資高雄熱絡，重大民間投資金額達2161億元，較去年成長1.9倍，產業園區更是需求強烈，和發園區產一用地已全數完售；今年更有12家體感科技廠商落地投資，創造38.3億元產值。

此外，全台唯一的「高雄體感嘉年華」和「2019LOVE高雄追光季」盛會，除展現產業創新能量，也活化舊有商圈。而以AI、IoT、Blockchain、FinTech等為主軸的高雄智慧科技創新園區KO-IN智高點，也在今年啟用，協助新創、既有產業對接，進駐率已達8成，估計可衍生創造1.6億元投資額。

伏和中說，今年經發局積極投入新創業務，包括基地開辦、數位內容充實等，吸引更多國際標竿業者來到高雄，更有許多業者表達要投資高雄摩天輪的想法，希望中央能給機會，讓高雄有一地標型的建物長期存在。

經發局也將持續深化國際交流，將ICCA年會、全球港灣城市論壇等兩大國際會議根留高雄，預計創造5600萬元會展產值。摩天輪開發計畫也是未來推動的重要政策，為高雄創造兼具商業與娛樂性質的高價值活動空間。

勞工局王秋冬局長表示，勞工局未來會加強就業媒合及職業訓練，讓想來高雄投資的企業獲得所需勞動力；勞動力充足，高雄經濟才能發展起來，勞工薪資也能提升。未來會與經發局充分配合，如有企業來高雄投資，需要那些勞工、需要多少勞工，不管自辦或委辦訓練，勞工局都可以協助滿足投資所需的勞動力。