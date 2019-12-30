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屏東勝利星村19戶招商 收件延長至109年1月底

2019-12-30 13:22中央社 屏東縣30日電

屏東勝利星村創意生活園區近日將修復完成的19戶公開招商，有意進駐的業者希望可以提...
屏東勝利星村創意生活園區近日將修復完成的19戶公開招商，有意進駐的業者希望可以提供更充裕的帶看屋時間，縣府表示，收件時間將延長至109年1月31日。（屏東縣政府提供） 中央社
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屏東勝利星村創意生活園區近日將修復完成的19戶公開招商，有意進駐的業者希望可以提供更充裕的帶看屋時間，縣府表示，原本今天截止的收件時間，延長至明年1月31日。

縣府文化處表示，新修復的19戶進行招商，縣府從一開始公告、辦理說明會就受到民眾熱烈迴響，紛紛表示希望有更充裕的帶看屋時間，以及評估時間，為此，決定延長收件日至2020年1月31日，並增開帶看屋時間從2020年1月2日至18日。

文化處說，今天下午5時30分前已申請投件的業者，將酌以獎勵，且投件資料如果有需要修正或補充，於延長收件截止日內，得以再檢送補充說明書，以最後修訂或補充內容為主。

文化處表示，「勝利星村創意生活園區」是全台少見街廓保存良好的眷村，目前已有20多戶餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等文創產業進駐。

文化處指出，招商的19戶歡迎旅宿業者及具工藝、藝術、複合式餐飲與生活風格的店家、工作室、通路平台等具創新、地方特色與跨界思維的創意生活產業業者踴躍投件，一起開拓歷史場域活化再利用的新契機。

文化處表示，申請人可向屏東縣政府勝利星村創意生活園區營運管理中心預約或至勝利星村V.I.P Zone官網登記申請看屋，相關招商說明，可參閱屏東縣政府勝利星村創意生活園區網站（http://vipzone.cultural.pthg.gov.tw）。

屏東縣政府

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