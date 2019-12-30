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高雄毒防基金會存廢 董事會排議程討論決定

2019-12-30 13:14中央社 高雄30日電

高雄市副市長李四川。 中央社資料照
高雄市副市長李四川。 中央社資料照
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財團法人高雄市毒品防制事務基金會員工傳出欠薪，基金會存廢也引發外界關注。高雄市副市長李四川今天主持基金會董事會前接受媒體訪問表示，已排入議程討論基金會是否存廢。

高雄市毒品防制事務基金會董事長是高雄市長韓國瑜，由於請假，今天董事會由李四川主持，而董事之一的高雄地檢署檢察長周章欽於會前對於媒體詢問毒防基金會是否存廢，表示「沒有意見」。

李四川會前接受訪問表示，代理開董事會，會中會討論基金會往後議題。當初基金會成立是在高市府毒品防制局之前，現在已經有毒品防制局，基金會是否仍必要存在會進行檢討，再由董事會決定。

李四川表示，對於基金會存廢問題「沒有自己的態度」，要由所有董事所提意見後再決定。

至於員工欠薪問題，高雄市毒品防制事務基金會執行長李宗憲日前接受訪問表示，基金會若經決議明年廢除，基金會仍有約新台幣1000萬元的本金足補發員工欠薪。

高雄市毒防基金會於2017年7月掛牌，有17席董事包括高市府9席、高雄地檢署2席、橋頭地檢署2席、民間學者專家4席。基金會整合公、私部門資源，以公益為目的，與2018年元旦成立的高市府毒品防制局攜手進行反毒宣導及輔導工作。

高雄市毒防基金會財源來自董事自行募款，現有21名支薪員工，董監事則為無給職，基金會7月起財政不佳，10月開始調度代墊款項支薪，12月5日就發不出11名員工的11月薪資，另10名支援的外勤員工為免影響業務推行，仍勉強照常支薪，但員工12月的薪資及1.5個月年終獎金恐發不出來。

高雄市毒品李四川

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