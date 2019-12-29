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韓離去前 站上車踏上向民揮手致意

2019-12-29 22:55聯合報 記者黃寅／即時報導

韓國瑜今晚在晚會演說時，台下總統聲不絕，他離開前，副總統候選人張善政、立法委員顏寬恒、江啟臣都先一步到他的坐車旁等等待並送他上車。

韓國瑜面對仍有很多民眾等待在座車旁的馬路上，他在上車前特別站上車踏向民眾揮手致意，最後才進入車裡離去。

韓國瑜站在車踏上向民眾拱手致意。記者黃寅/攝影
韓國瑜站在車踏上向民眾拱手致意。記者黃寅/攝影
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韓國瑜站在車踏上向民眾拱手致意。記者黃寅/攝影
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韓國瑜江啟臣張善政

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