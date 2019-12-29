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一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

善用冷凍年菜 依然可做出可口美味

2019-12-29 20:01聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

春節快到，餐飲業者推出年菜，隨著外送宅配的興起，民眾愈來愈習慣在家享美味，但許多家庭主婦都擔心冷凍年菜復熱後賣相不佳，口感不好，鄧師傅餐飲事業廚藝總監鄧至廷建議，只要川燙青菜做擺盤，再淋上年菜的醬汁，依然可做出一道美味料理。高雄國賓飯店的外帶年菜每年都會注入新菜色，滿足顧客的嘗鮮心理與期待感。

即何選購年菜才能滿足全家人，鄧師傅建議先從圍爐必備的湯品開始，鄧師傅以老母雞做湯底，再與各種不同食材推出佛跳牆、黃金鯧芋香米粉，還有鮑魚花膠燉土雞、花雕桂筍煲鴨湯等。

鄧至廷說，冷凍年菜要復熱不難，可以先川燙青菜做盤，也可以在湯品加些大白菜或高麗菜，就能品嘗到年菜美味。

高雄國賓飯店的外帶年菜每年都會注入新菜色，菜色是當天現做新鮮供應，強調環保包裝概念，採用可重複使用的微波內盒，10人份桌菜另贈送實用的保溫提袋，將外帶升級成一種藝術與美感。

高雄國賓外帶年菜菜系針對不同人數，分別推出五人份桌菜6800元、10人份桌菜1萬2000元以及20多道單點菜色與三款高檔湯品，還有由蘿蔔糕、臘味、牛軋糖、干貝XO醬組成的年節禮盒，明年1月3日前預訂，且全額付清可享85折優惠，明年1月4日到1月13日預請，9折優惠，1月14日後原價銷售。

高雄市鄧師傅推冷凍年菜，建議可利用川燙青菜做盤飾。記者謝梅芬／攝影
高雄市鄧師傅推冷凍年菜，建議可利用川燙青菜做盤飾。記者謝梅芬／攝影
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國賓飯店川菜廳推出五人份量的年菜。圖／高雄國賓飯店提供
國賓飯店川菜廳推出五人份量的年菜。圖／高雄國賓飯店提供
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高雄市鄧師傅推冷凍年菜，建議可利用川燙青菜做盤飾。記者謝梅芬／攝影
高雄市鄧師傅推冷凍年菜，建議可利用川燙青菜做盤飾。記者謝梅芬／攝影
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年菜菜色

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