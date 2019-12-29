善用冷凍年菜 依然可做出可口美味

春節快到，餐飲業者推出年菜，隨著外送宅配的興起，民眾愈來愈習慣在家享美味，但許多家庭主婦都擔心冷凍年菜復熱後賣相不佳，口感不好，鄧師傅餐飲事業廚藝總監鄧至廷建議，只要川燙青菜做擺盤，再淋上年菜的醬汁，依然可做出一道美味料理。高雄國賓飯店的外帶年菜每年都會注入新菜色，滿足顧客的嘗鮮心理與期待感。

即何選購年菜才能滿足全家人，鄧師傅建議先從圍爐必備的湯品開始，鄧師傅以老母雞做湯底，再與各種不同食材推出佛跳牆、黃金鯧芋香米粉，還有鮑魚花膠燉土雞、花雕桂筍煲鴨湯等。

鄧至廷說，冷凍年菜要復熱不難，可以先川燙青菜做盤，也可以在湯品加些大白菜或高麗菜，就能品嘗到年菜美味。

高雄國賓飯店的外帶年菜每年都會注入新菜色，菜色是當天現做新鮮供應，強調環保包裝概念，採用可重複使用的微波內盒，10人份桌菜另贈送實用的保溫提袋，將外帶升級成一種藝術與美感。