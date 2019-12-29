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一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

梅花、櫻花相約一起開花 相招來去高雄山區賞花

2019-12-29 19:55聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

花期全都亂了套！以往梅花在寒冬開花，櫻花在春天到來，今年情況不一樣，高雄山區梅花因這波低溫報到，南橫山區與桃源二集團的櫻花也進入花期，梅花、櫻花同時綻放。園藝專家黃吉村說，受氣候異常影響，梅花與櫻花均提早開花，這種「錯期花」會導致果樹結果率變差。

高雄山區甲仙、六龜與桃源等地種植大面積梅樹，以前梅花的花季約在農曆年前後，不過最近幾年花期很難估算，連經驗豐富的梅農也失準。六龜居民說，這波寒流到來，寶來竹林地區梅花綻放，幾乎沒遇過新年元旦前就全面盛開的經驗。

六龜區長楊孝治表示，去年六龜梅花開得晚，賞梅活動元月7日開園，15日才盛開；今年大約提早7至10天報到，整體來看，目前花開約2至3成，今年賞梅活動預計元月18日開園，氣候異常導致活動時間愈來愈難掌控。

另方面，高雄桃源二集團的櫻花公園賞花季同樣訂在元月18日開園，不過近日南橫山區的天池路段山櫻花綻放，二集團山櫻花、河津櫻與吉野櫻也進入花期，櫻花、梅花同台競艷。

旗山農工園藝科老師黃吉村說，梅花花期落在農曆年前後、櫻花則在春天，梅與櫻這個時候開花都算早，果樹搞不清楚溫度變化而開花被稱為「錯期花」，文獻記載「梅花暖冬開花早是凶作、寒冬開花遲可豐收」，花開太早，後續結果狀況通常不好。

黃吉村解釋，一般來說，植物開花與成熟度、溫度與日照時間長短等因素有關，近年氣候異常，可能低溫幾天又回溫，一周前南台灣白天溫度還高達29至30度，櫻花可能以為春天來了提早開花。

高雄藤枝櫻花公園的櫻花進入花季。記者徐白櫻／攝影
高雄藤枝櫻花公園的櫻花進入花季。記者徐白櫻／攝影
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高雄六龜寶來山區梅花綻放，竹林地區賴家古厝附近出現開花盛況。記者徐白櫻／翻攝
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高雄藤枝櫻花公園的櫻花綻放，藤枝林道可能湧現賞花車潮。記者徐白櫻／攝影
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高雄六龜寶來山區梅花綻放。記者徐白櫻／翻攝
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梅花櫻花六龜

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