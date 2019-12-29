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民進黨主席卓榮泰澎湖助選 「別給小黨機會」

2019-12-29 18:49聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

民進黨黨主席卓榮泰今天下午到澎湖助選，替參加監票員培訓的人員加油打氣，澎湖黨部主委盧長在、前縣長陳光復等人陪同座談。卓榮泰表示，各地選情不一，呼籲澎湖鄉親政黨票要投民進黨，不要給小黨機會。

卓榮泰今天上午到基隆替黨籍立委助選，下午飛抵澎湖參加「2020台灣曜贏民進黨內外場監票員培訓講習」，停留時間不長。監票員培訓會在勞工育樂中心舉辦，澎湖黨部主委盧長在、競選總部主委陳光復、立委候選人楊曜等人致詞，百餘人參與座談。

卓榮泰表示，選舉只剩13天，最後13天是最後衝刺機會，呼籲大家一人拉一票，政黨票一定要投給民進黨，不要給小黨機會，這樣才能保持元氣、大步走出去。

民進黨黨主席卓榮泰（右三）到澎湖參加「2020台灣曜贏民進黨監票培訓座談會」，替...
民進黨黨主席卓榮泰（右三）到澎湖參加「2020台灣曜贏民進黨監票培訓座談會」，替受訓人員加油打氣。記者徐白櫻／翻攝
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民進黨黨主席卓榮泰（左三）赴澎湖離島參加監票員培訓座談會，呼籲政黨票一定要支持民...
民進黨黨主席卓榮泰（左三）赴澎湖離島參加監票員培訓座談會，呼籲政黨票一定要支持民進黨。記者徐白櫻／翻攝
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民進黨卓榮泰2020選舉

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