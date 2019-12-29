民進黨主席卓榮泰澎湖助選 「別給小黨機會」

民進黨黨主席卓榮泰今天下午到澎湖助選，替參加監票員培訓的人員加油打氣，澎湖黨部主委盧長在、前縣長陳光復等人陪同座談。卓榮泰表示，各地選情不一，呼籲澎湖鄉親政黨票要投民進黨，不要給小黨機會。

卓榮泰今天上午到基隆替黨籍立委助選，下午飛抵澎湖參加「2020台灣曜贏民進黨內外場監票員培訓講習」，停留時間不長。監票員培訓會在勞工育樂中心舉辦，澎湖黨部主委盧長在、競選總部主委陳光復、立委候選人楊曜等人致詞，百餘人參與座談。