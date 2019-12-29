今年最後一周高雄釋上百職缺 國賓大飯店還在徵人
今年最後一周，高雄市勞工局仍有2場徵才活動舉行，有11家廠商釋出100個以上職缺，包括捷利國際餐飲、國賓大飯店等仍在徵人，有意轉職民眾可到場參加，相關訊息請查詢高雄人力銀行網站（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity），或電洽07-7330823轉408。
勞工局表示，12月30日（周一）下午2點到4點在高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），由台灣士瑞克保全徵百貨商場保全10人，捷利國際餐飲徵內外場兼職餐飲人員15人，國賓大飯店高雄分公司徵中西餐廳服務員8人、廚師9人、房務員5人、洗碗員2人、清潔員3人、計時工讀生10人等；嘉豐海洋國際公司徵作業員15人，亨欣工業徵生管助理1人、品管人員1人、天車人員3人。
2020年1月3日（周五）下午2點30分到4點在楠梓區翠屏里活動中心（高雄市楠梓區德惠路55號，07-3609521），由迅束企業徵清潔人員4人、清潔儲備幹部1人，信實物業管理顧問徵機械維護保養員25人，芮可企管顧問公司徵機台操作員5人，群創光電徵設備技術士15人，國產建材實業徵品管專員3人、生管專員5人、調度專員2人，釧偉工業公司徵操作工9人。
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