親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜嗆中央社「可憐」 用意識形態把自己綁起來

今年最後一周高雄釋上百職缺 國賓大飯店還在徵人

2019-12-29 15:09聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

今年最後一周，高雄市勞工局仍有2場徵才活動舉行，有11家廠商釋出100個以上職缺，包括捷利國際餐飲、國賓大飯店等仍在徵人，有意轉職民眾可到場參加，相關訊息請查詢高雄人力銀行網站（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity），或電洽07-7330823轉408。

勞工局表示，12月30日（周一）下午2點到4點在高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），由台灣士瑞克保全徵百貨商場保全10人，捷利國際餐飲徵內外場兼職餐飲人員15人，國賓大飯店高雄分公司徵中西餐廳服務員8人、廚師9人、房務員5人、洗碗員2人、清潔員3人、計時工讀生10人等；嘉豐海洋國際公司徵作業員15人，亨欣工業徵生管助理1人、品管人員1人、天車人員3人。

2020年1月3日（周五）下午2點30分到4點在楠梓區翠屏里活動中心（高雄市楠梓區德惠路55號，07-3609521），由迅束企業徵清潔人員4人、清潔儲備幹部1人，信實物業管理顧問徵機械維護保養員25人，芮可企管顧問公司徵機台操作員5人，群創光電徵設備技術士15人，國產建材實業徵品管專員3人、生管專員5人、調度專員2人，釧偉工業公司徵操作工9人。

今年最後一周，高雄市勞工局仍有2場徵才活動舉行，有11家廠商釋出100個以上職缺...
今年最後一周，高雄市勞工局仍有2場徵才活動舉行，有11家廠商釋出100個以上職缺，包括捷利國際餐飲、國賓大飯店等仍在徵人。圖／高雄市勞工局提供
分享
今年最後一周，高雄市勞工局仍有2場徵才活動舉行，有11家廠商釋出100個以上職缺...
今年最後一周，高雄市勞工局仍有2場徵才活動舉行，有11家廠商釋出100個以上職缺，包括捷利國際餐飲、國賓大飯店等仍在徵人。圖／高雄市勞工局提供
分享

高雄市勞工局保全

延伸閱讀

韓國瑜強調自己不忘根 酸蔡英文選前才想到開發...

年節需求大！不只蜜棗外銷 高雄鳳梨今裝櫃銷往...

影／高雄男子開車自撞電桿 送醫急救無效死亡

三階段公費流感疫苗元旦開打 當天高雄百家診所...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

兩兄弟有書桌了 科技公司幫40位小朋友圓夢

2019-12-29 15:12

年節需求大！不只蜜棗外銷 高雄鳳梨今裝櫃銷往大陸

2019-12-29 13:41

越配來台15年愛吃辣 助夫婿拓辣椒田

2019-12-29 12:25

三階段公費流感疫苗元旦開打 當天高雄百家診所可施打

2019-12-29 11:05

新議政大樓惹議 罷免金門議長再發起遊行

2019-12-29 00:06

阿蓮蜜棗、小女番茄 外銷星馬

2019-12-28 23:33

屏東萬年溪秒變夜間動物園 1月3日點燈

2019-12-28 23:07

理想難敵現實 枋寮鐵道藝術村吹熄燈號

2019-12-28 23:06

維多利亞中學 高市校網招生惹議

2019-12-28 23:05

歷史建築「原頂林仔邊」派出所有狀況 遊客參觀勿跑跳

2019-12-28 22:51

影／郭台銘到高雄募款？ 只因親民黨上無片瓦下無寸地

2019-12-28 17:01

鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

2019-12-28 16:27

網傳南迴改風光通車又封閉 公路局：勿以訛傳訛

2019-12-28 14:43

高雄推12月好書《尋找那本神奇的書》 徵文第一名3萬元

2019-12-28 11:31

搏2兩純黃金「金關帝」！大家一起擲筊杯試運氣

2019-12-28 10:50

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

高樹蜜棗之鄉辦評鑑 冠軍蜜棗像青蘋果又大又甜

2019-12-28 17:48

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

2019-12-28 16:05

維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

2019-12-28 13:34

高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

2019-12-28 13:13

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

2019-12-28 12:21
看更多

熱門文章

台南跨年演唱會人潮爆棚 10萬人空拍照長這樣

2019-12-28 22:49

影／痛批郭台銘冷漠以對 簡明廉自述當初如何力挺他

2019-12-28 22:21

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

2019-12-28 17:07

83歲新竹動物園重新開張！你所不知道四大改造玄機

2019-12-29 08:08

馮光遠指賺很大 呂孫綾、賴秋媚都回應了

2019-12-28 17:05

竹南路邊停車收費案獲准...實施日期還有得等

2019-12-28 17:34

韓國瑜台南護衛隊擺同心圓陣 元旦再出馬護外圍安全

2019-12-28 20:25

影／郭台銘到高雄募款？ 只因親民黨上無片瓦下無寸地

2019-12-28 17:01

影／全球品牌行李箱老闆 42歲退休轉行改當候選人

2019-12-28 22:44

台南跨年晚會湧入近10萬人潮 警方派遣偵搜犬協助維安

2019-12-28 23:40

相聲大師吳兆南第三代女弟子拜師 盧秀燕任保薦師

2019-12-28 18:51

影／故宮南院燈會盛大登場 百架無人機排出翠玉白菜超吸睛

2019-12-28 20:59

竹東二重自然公園 獲台灣景觀大獎特殊主題類佳作

2019-12-29 10:55

竹市動物園重開／沒鐵籠 與動物距離更近了

2019-12-28 23:55

台灣景觀大獎基隆奪兩獎 林右昌：大家來看基隆改變ING

2019-12-28 19:27

新北「見軌就跑」 路跑加演唱會嗨翻淡水

2019-12-28 16:57

高樹蜜棗之鄉辦評鑑 冠軍蜜棗像青蘋果又大又甜

2019-12-28 17:48

季節限定的美麗與喜氣 炮仗花城過年最美

2019-12-29 09:08

父癌世、母中風 國中女照顧姊弟仍勤奮向學獲普仁獎

2019-12-28 17:27

北美館擴建 花博4場館未來全拆

2019-12-28 23:48

傳台東釋迦在大陸卡關 張志明質疑與反滲透法有關

2019-12-29 12:54

2020台灣燈會到台中賞主題花燈 再加碼推科學攝影特展

2019-12-28 12:38

三階段公費流感疫苗元旦開打 當天高雄百家診所可施打

2019-12-29 11:05

草埔隧道通車即封閉？ 假的！

2019-12-28 23:47

士林官邸落羽松 開始紅了

2019-12-28 23:58

台南跨年不一樣 深夜邀你到友愛巿場續攤

2019-12-29 12:47

歷史建築「原頂林仔邊」派出所有狀況 遊客參觀勿跑跳

2019-12-28 22:51

新北環狀線1月5日履勘 通車等明年

2019-12-28 23:40

韓台南護衛隊 元旦升旗再現

2019-12-28 23:47

台南跨年今年別跑錯位置 交通全攻略看這裡

2019-12-29 13:40

宋楚瑜參訪中壢真善美基金會 與憨兒互動場面溫馨

2019-12-28 19:45

越配來台15年愛吃辣 助夫婿拓辣椒田

2019-12-29 12:25

左營舊城國小120歲生日 老照片回憶當年點點滴滴

2019-12-28 17:47

台中燈會 蜘蛛人、石虎點亮夜空

2019-12-28 23:50

跨年夜逢上班日 北市這些路段下班時間更塞車

2019-12-28 12:54

要共創雙北繁華 侯友宜大讚林郁方是守護中華民國代表

2019-12-28 21:49

桃園市客家酸菜節 推廣客家醃缸文化

2019-12-28 21:04

理想難敵現實 枋寮鐵道藝術村吹熄燈號

2019-12-28 23:06

影／溫馨廚房讓愛延續 創辦人高興：未來盼朝社會企業發展

2019-12-28 16:59

李彥秀狠酸對手 「我們在國會專心問政，有人當網紅」

2019-12-28 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top