年節需求大！不只蜜棗外銷 高雄鳳梨今裝櫃銷往大陸

華人社會年節水果市場需求大，繼昨天高雄蜜棗裝櫃外銷馬來西亞後，今天又有3貨櫃金鑽鳳梨銷往大陸。今天上午，高市府農業局長吳芳銘、高雄市農會總幹事楊東杰等人訪視文峰集團旗山包裝場，見證鳳梨釋迦、茂谷柑與蓮霧等新鮮水果運往大陸華東及華北地區銷售。吳芳銘表示，今年度高雄鳳梨已出口6100公噸，比去年成長二倍多。

高雄鳳梨種植區域以大樹、鳥松、內門及大寮等地為主，面積1千5百公頃、產量6萬公噸，全年可生產。吳芳銘表示，受惠於今年簽訂的訂單與MOU，去年高雄鳳梨出口量2900公噸，今年度高雄鳳梨出口量6100公噸（至11月止），成長二倍多，以大陸為主要出口地。

今年3月，大陸江蘇文峰集團與高雄市農、漁會簽立農漁生鮮與特產品採購合作契約書。市府農業局指出，文峰集團是綜合企業集團，事業群涵蓋酒店、汽車服務業、房地產開發與產業投資，另涉足新興產業及百貨超市。

高雄市農會總幹事楊東杰指出，大陸消費者對甜度高的水果接受度高，台東鳳梨釋迦與高雄金鑽鳳梨很受歡迎，且有不少人偏好紅心芭樂。

文峰集團選在過年前出貨，除高雄水果外，另將外縣市水果集貨至旗山集貨場，此次共有8貨櫃出口水果，金鑽鳳梨3櫃、鳳梨釋迦4櫃、茂谷柑1櫃，等計8貨櫃，今日集櫃船運，預計銷往文峰超市系統、華東及華北地區的批發市場。