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年節需求大！不只蜜棗外銷 高雄鳳梨今裝櫃銷往大陸

2019-12-29 13:41聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

華人社會年節水果市場需求大，繼昨天高雄蜜棗裝櫃外銷馬來西亞後，今天又有3貨櫃金鑽鳳梨銷往大陸。今天上午，高市府農業局長吳芳銘高雄市農會總幹事楊東杰等人訪視文峰集團旗山包裝場，見證鳳梨釋迦、茂谷柑與蓮霧等新鮮水果運往大陸華東及華北地區銷售。吳芳銘表示，今年度高雄鳳梨已出口6100公噸，比去年成長二倍多。

高雄鳳梨種植區域以大樹、鳥松、內門及大寮等地為主，面積1千5百公頃、產量6萬公噸，全年可生產。吳芳銘表示，受惠於今年簽訂的訂單與MOU，去年高雄鳳梨出口量2900公噸，今年度高雄鳳梨出口量6100公噸（至11月止），成長二倍多，以大陸為主要出口地。

今年3月，大陸江蘇文峰集團與高雄市農、漁會簽立農漁生鮮與特產品採購合作契約書。市府農業局指出，文峰集團是綜合企業集團，事業群涵蓋酒店、汽車服務業、房地產開發與產業投資，另涉足新興產業及百貨超市。

高雄市農會總幹事楊東杰指出，大陸消費者對甜度高的水果接受度高，台東鳳梨釋迦與高雄金鑽鳳梨很受歡迎，且有不少人偏好紅心芭樂。

文峰集團選在過年前出貨，除高雄水果外，另將外縣市水果集貨至旗山集貨場，此次共有8貨櫃出口水果，金鑽鳳梨3櫃、鳳梨釋迦4櫃、茂谷柑1櫃，等計8貨櫃，今日集櫃船運，預計銷往文峰超市系統、華東及華北地區的批發市場。

文峰集團統計，今年鮮果累計出貨量564.88公噸、金額4724萬元，包含鳳梨、蓮霧、芭樂、芒果、火龍果、釋迦、文旦柚、木瓜及柳丁等鮮果，1月份還有高雄食品與海鮮集運出貨，供應消費者過年採購需求。

文峰集團今日在高雄旗山集貨，要將鳳梨、釋迦與茂谷柑等鮮果銷往大陸市場。記者徐白櫻...
文峰集團今日在高雄旗山集貨，要將鳳梨、釋迦與茂谷柑等鮮果銷往大陸市場。記者徐白櫻／攝影
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高市府農業局長吳芳銘（中）、高雄市農會總幹事楊東杰（右）、出口商台品國際董事長潘...
高市府農業局長吳芳銘（中）、高雄市農會總幹事楊東杰（右）、出口商台品國際董事長潘朝成（左）替高雄鳳梨象徵性封櫃。記者徐白櫻／攝影
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鳳梨吳芳銘高雄市

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