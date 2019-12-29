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越配來台15年愛吃辣 助夫婿拓辣椒田

2019-12-29 12:25聯合報 記者江國豪／即時報導

越南遠嫁屏東萬丹的吳紅深，協助夫婿張萬國種產銷履歷辣椒，每天一早上田採收，一天約150公斤左右，主要供給量販超市價格穩定，她說在越南沒看到這麼漂亮的辣椒。

34歲的吳紅深來到台15年，完全融入台灣的生活，並且能講一口流利的台語及國語，育有四子女，最大已經唸大二，吳紅深說，越南老家是養蝦，當地以種稻為主，較少看到大規模種辣椒，而且農業技術比不上台灣進步。 她說先生張萬國平常以代耕為主，幫農民翻田、種稻採收，前幾年租了一塊2分多地種苦瓜，直到去年改種辣椒。

吳紅深負責管理辣椒田，本身愛吃辣的她，種辣椒被冠上「越南小辣椒」的名號，她說，這幾年跟著先生學種田，大概的方式也都熟悉，從小苗種起，開挖深溝方便排水，肥培管理及病蟲害防治都按政府規定施用藥劑，採收時也請同樣來自越南的姊妹幫忙，並申請到產銷履歷保障消費者的安全。

因為辣椒有穩定通路市場，最近自有的另一塊地也開闢種辣椒，她說，過去以人工採收辣椒，有時不注意，採辣椒的手碰到眼睛其痛無比，不過慢慢習慣後，不曉得是痛到麻痺了，還是採收技術成熟，已經沒有刺痛的感覺了。 農糧署南區分署長姚志旺前往鼓勵這對夫妻的用心，認同產銷履歷，農業經營的成功，很值得有心從農的青農學習。

從越南遠嫁屏東萬丹的吳紅深（中）來台15年，種起產銷履歷辣椒。記者江國豪／翻攝
從越南遠嫁屏東萬丹的吳紅深（中）來台15年，種起產銷履歷辣椒。記者江國豪／翻攝
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從越南遠嫁屏東萬丹的吳紅深來台15年，種起產銷履歷辣椒。記者江國豪／翻攝
從越南遠嫁屏東萬丹的吳紅深來台15年，種起產銷履歷辣椒。記者江國豪／翻攝
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越南履歷

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