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三階段公費流感疫苗元旦開打 當天高雄百家診所可施打

2019-12-29 11:05聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

第三階段公費流感疫苗將於元旦開打，施打對象主要為50歲到64歲成人，安養、長照機構及高風險慢性病患者，以及其他高風險族群周邊人員等，是涵蓋人數最多的。高雄市衛生局表示，當天雖是國定假日，全市仍有百家以上診所提供接種服務，符合資格民眾可洽詢當地衛生所，或上衛生局官網查詢。

衛生局疾管處表示，南部近來日夜溫差大，室內因門窗緊閉、空氣不流通，易傳播病毒，類流感門急診就診人次都有明顯上升趨勢，已開始進入流感流行期，加上今年公費疫苗採用4價疫苗，防護力更高，不只民眾接受度和期待度都較往年高，連自費疫苗都供不應求，呼籲符合公費接種資格的民眾盡快施打獲保護力。

疾管處統計，目前高雄市第一階段學生平均接種率達62.49%，預計1月10日前達8成目標；第二階段65歲以上長輩接種率為32.88%，是六都最高，至於6個月以上至學齡前幼兒，接種率也有3、4成，因事前調度得宜，目前疫苗供應還沒有出現打不到的情況。

衛生局說，第三階段施打對象主要為50歲到64歲成人，安養、長照機構及高風險慢性病患者，罕病、重大傷病、孕婦、出生未滿6個月內嬰兒的父母、幼兒園教保人員、托育機構專業人員、衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫相關人員等，應施打人數是三階段中最多，民眾可事先洽詢全市599家合約院所再前往施打。

公費流感疫苗第三階段將在明年1月1日開打，當天雖是國定假日，高市仍有百家以上診所...
公費流感疫苗第三階段將在明年1月1日開打，當天雖是國定假日，高市仍有百家以上診所提供接種，民眾可洽當地衛生所查詢。記者蔡容喬／攝影
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衛生局流感疫苗患者

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