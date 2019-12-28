歷史建築「原頂林仔邊」派出所有狀況 遊客參觀勿跑跳

位於高雄林園老街的「原頂林仔邊警察官吏派出所」，是高雄市碩果僅存惟二的日治時期保留至今的派出所建築。駐館人員上周發現所長宿舍壁櫥編竹夾泥牆剝落，立即將現場地面清理乾淨，並以玻璃拉門隔開，避免民眾靠近。高雄市政府文化局呼籲遊客館舍內參觀，應以靜態活動為主，勿有跑跳等激烈行為，以免碰撞毀損文化資產而受罰。

原頂林仔邊警察官吏派出所是日治時期警察派出所，2006年經地方文史團體爭取後登錄為文化資產「歷史建築」，經文化局修復後於2013年重新開放參觀，除有派出所建築外，尚有所長宿舍、古井及防空洞，是高雄市除美濃警察分駐所外的另一處日式時期派出所建築。

高雄市文化局表示，原頂林仔邊警察官吏派出所因濃厚日式建築風格，吸引不少coser與婚紗業者前往取景，但有時遊客在日式宿舍高架地板跑跳，對歷史建築結構會有不良影響，所以駐館人員常會善意提醒孩童勿有跑跳行為，以免不慎碰撞發生危險，並造成文化資產毀損。

文化局表示平日都有對歷史建築作日常管理維護，無明顯外力影響下不易產生壁體剝落情形，所以特別提醒民眾，勿在傳統木造建築內有跑跳激烈的震動行為，以免增加歷史悠久的建物結構損壞的風險，日積月累後可能加速壁體自然剝落。對於人為破壞，文化資產保存法訂有相關罰則，毀損歷史建築一部或全部，處30萬元以上、200萬元以下罰緩。