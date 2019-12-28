文化部戲苑遊藝活動 前進屏東老七佳石板屋

為傳達台灣珍貴的有形及無形文化資產的保存及活化，文化部文化資產局主辦的「戲苑‧遊藝」第2場次活動，今天在屏東縣老七佳石板屋聚落登場，帶領民眾體驗排灣族文化。

文化部文化資產局今天辦理「戲苑‧遊藝-吟唱吹響在石板屋下」活動，由七佳部落族人帶領大家走進老七佳石板屋聚落，讓參與學員在台灣保存最完整的排灣族石板屋，感受與體驗排灣族傳統口鼻笛樂音，領略傳統排灣族有形與無形的文化資產之美。

文化部次長蕭宗煌表示，文化部長鄭麗君上任以來，提出再造歷史現場計畫，透過有形及無形文化資產的保存及保護，並透過無形文化資產推廣、傳承以活化有形文化資產。今天的活動不僅是再造歷史現場計畫非常好的呈現，同時，也是實踐文化部「文化體驗教育」政策的一個具體方式。

這次活動結合古蹟導聆、藝術講座、演出、講座體驗等4大主題，女性排灣族口、鼻笛保存者少妮瑤．久分勒分與七佳部落在地的樂舞團隊共同表演，賦予傳統古調新的詮釋與展現，讓大家體驗以排灣族口鼻笛及樂舞為背景，悠然於山林間的樂趣。

古蹟導聆邀請現任老七佳聚落發展協會的理事長、同時任教於屏東大學的助理教授郭東雄帶領學員深入探索老七佳石板屋聚落，一探排灣族人傳統的生活形式、文化故事與民間習俗；藝術講座則由屏大助理教授周明傑帶領學員認識排灣族音樂美學，特別是排灣文化中最具代表性的口、鼻笛，反映排灣族階級制度、生活型態、音樂特色。

活動最後由少妮瑤．久分勒分藝師親自帶領學員學習鼻笛的吹奏，讓學員在聽課、觀賞表演後，能夠親身體驗鼻笛吹奏的奧妙與樂趣。