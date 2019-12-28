親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

財務長侵吞公款遭開除 竟設假帳號放假消息報復

文化部戲苑遊藝活動 前進屏東老七佳石板屋

2019-12-28 20:04中央社 屏東縣28日電

為傳達台灣珍貴的有形及無形文化資產的保存及活化，文化部文化資產局主辦的「戲苑‧遊藝」第2場次活動，今天在屏東縣老七佳石板屋聚落登場，帶領民眾體驗排灣族文化。

文化部文化資產局今天辦理「戲苑‧遊藝-吟唱吹響在石板屋下」活動，由七佳部落族人帶領大家走進老七佳石板屋聚落，讓參與學員在台灣保存最完整的排灣族石板屋，感受與體驗排灣族傳統口鼻笛樂音，領略傳統排灣族有形與無形的文化資產之美。

文化部次長蕭宗煌表示，文化部長鄭麗君上任以來，提出再造歷史現場計畫，透過有形及無形文化資產的保存及保護，並透過無形文化資產推廣、傳承以活化有形文化資產。今天的活動不僅是再造歷史現場計畫非常好的呈現，同時，也是實踐文化部「文化體驗教育」政策的一個具體方式。

這次活動結合古蹟導聆、藝術講座、演出、講座體驗等4大主題，女性排灣族口、鼻笛保存者少妮瑤．久分勒分與七佳部落在地的樂舞團隊共同表演，賦予傳統古調新的詮釋與展現，讓大家體驗以排灣族口鼻笛及樂舞為背景，悠然於山林間的樂趣。

古蹟導聆邀請現任老七佳聚落發展協會的理事長、同時任教於屏東大學的助理教授郭東雄帶領學員深入探索老七佳石板屋聚落，一探排灣族人傳統的生活形式、文化故事與民間習俗；藝術講座則由屏大助理教授周明傑帶領學員認識排灣族音樂美學，特別是排灣文化中最具代表性的口、鼻笛，反映排灣族階級制度、生活型態、音樂特色。

活動最後由少妮瑤．久分勒分藝師親自帶領學員學習鼻笛的吹奏，讓學員在聽課、觀賞表演後，能夠親身體驗鼻笛吹奏的奧妙與樂趣。

排灣族文化資產文化部

延伸閱讀

排灣族婚禮改戴仿真熊鷹羽毛 兼具文化與保育

反滲透？柯文哲：跨年包給愛奇藝 陸委會文化部...

連勝文輔選葉壽山 嗆屏東綠營執政人口嚴重流失...

高雄鳳儀書院慶獲文化部管理維護優良獎 精選文...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

2019-12-28 12:21

高樹蜜棗之鄉辦評鑑 冠軍蜜棗像青蘋果又大又甜

2019-12-28 17:48

影／郭台銘到高雄募款？ 只因親民黨上無片瓦下無寸地

2019-12-28 17:01

鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

2019-12-28 16:27

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

2019-12-28 16:05

維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

2019-12-28 13:34

高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

2019-12-28 13:13

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

高雄推12月好書《尋找那本神奇的書》 徵文第一名3萬元

2019-12-28 11:31

搏2兩純黃金「金關帝」！大家一起擲筊杯試運氣

2019-12-28 10:50

金門也有霹靂小組？跨年晚會上首度亮相展警力

2019-12-28 10:04

溪畔的動物派對就要點亮了！屏東綵燈節元月3日登場

2019-12-28 10:02

防堵本土性登革熱 屏東縣連續3年「零發生率」

2019-12-28 09:00

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

魚鱗煉金 養出金牌小漁村

2019-12-27 23:13

建地深挖 高市委託第三方巡檢

2019-12-27 23:11

降溫更美化 高市綠屋頂展成果

2019-12-27 23:07

員工欠薪 高市毒防基金會：董事會將討論存廢

2019-12-27 21:53

發大財！潮州春節市集開標創5新紀錄 最高價突破20萬

2019-12-27 16:26

屏東寄養家庭今年終於招募5戶 單親家庭也加入

2019-12-27 15:50

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

高雄示範型綠屋頂成果發表 減緩都市熱島效應

2019-12-27 17:38
看更多

熱門文章

衝場大拚場！要看幻象、F-16、IDF迎曙光 別跑錯地方了

2019-12-28 08:00

北北桃一小時生活圈 捷運三鶯線延伸八德目標117年通車

2019-12-28 14:06

郭台銘南下為親民黨站台 嘉義候選人大罵郭無情無義

2019-12-28 17:07

新北環狀線年底通車確定跳票 交部明年1月5日履勘

2019-12-28 14:14

韓國瑜明晚台中造勢 10萬張紅椅200攤市集拚人氣

2019-12-28 16:11

阿蓮首發星馬蜜棗封櫃 「川伯」李四川指夭壽好呷

2019-12-28 16:05

過年必來！台南出現花燈隧道 逾千燈籠飄濃濃年味

2019-12-28 08:51

嘉義親子情侶拍照新地標！萬花筒光影奇幻藝術

2019-12-28 09:00

維多利亞透過高市校網招生？教育局：訊息提供各校決定

2019-12-28 12:21

秀水金陵花海節12月29日開幕 超美花海、染布道等你來打卡

2019-12-28 07:21

新竹市動物園重生 林智堅實踐兒時夢想泛淚

2019-12-28 11:55

西濱通霄北上區間測速 開罰已近2000件

2019-12-27 23:06

枋寮鐵道藝術村吹熄燈號 駐村藝術家嘆：理想難敵現實

2019-12-28 13:02

房子愈蓋愈小連買棉被都變了！寢飾驚賣會抓住小宅趨勢

2019-12-27 23:58

郭台銘失言？ 吳怡農：無法期待70歲郭先生改變價值觀

2019-12-28 16:29

元旦到2月基隆23院所 窩溝封填免收掛號費及部分負擔

2019-12-28 13:03

金門也有霹靂小組？跨年晚會上首度亮相展警力

2019-12-28 10:04

高雄蜜棗首發啟運星馬 小女番茄禮盒外銷新加坡

2019-12-28 13:13

環狀線第一階段今年底無法通了 訂明年1月5日履勘

2019-12-28 13:27

凍頂烏龍名不虛傳 冬茶賽6600件淘汰率高達49.3％

2019-12-28 15:44

跨年夜逢上班日 北市這些路段下班時間更塞車

2019-12-28 12:54

守護綠地 金門辦遊行民眾怒吼「人民最大、罷免議長」

2019-12-28 12:42

高溫柑橘灼傷 苗栗縣3鄉鎮災損約1000公頃

2019-12-28 09:28

台南梅嶺梅花今年早綻放 採仙桃、薑黃雞美食不要錯過

2019-12-28 10:56

馮光遠指賺很大 呂孫綾、賴秋媚都回應了

2019-12-28 17:05

夜間奏效 高市都發局周五晚五甲國宅14個管委會成立

2019-12-28 00:00

網傳南迴改風光通車又封閉 公路局：勿以訛傳訛

2019-12-28 14:43

鄭朝明成立總部稱「正綠軍」 民進黨籲團結

2019-12-28 16:27

故宮人氣國寶「肉形石」 要來尬「彰化爌肉」

2019-12-28 16:26

竹南路邊停車收費案獲准...實施日期還有得等

2019-12-28 17:34

影／餐盤回收機器人Enviro進駐國道4服務區

2019-12-28 06:17

台61線中部最後一段 芳苑-大城通車了

2019-12-27 22:59

影／郭台銘到高雄募款？ 只因親民黨上無片瓦下無寸地

2019-12-28 17:01

維多利亞透過高市校網招生？校方：純為學校間資訊交流

2019-12-28 13:34

影／蔡英文與林智堅動物園開園 創造快樂感與幸福感

2019-12-28 11:59

機車停車格並排不好通行？新北交通局：多年前就畫設

2019-12-28 08:18

員工欠薪 高市毒防基金會：董事會將討論存廢

2019-12-27 21:53

墾丁迎曙光IDF戰機衝場 凌空飛越預演影片好震撼

2019-12-28 16:27

高樹蜜棗之鄉辦評鑑 冠軍蜜棗像青蘋果又大又甜

2019-12-28 17:48

北市調整路段率 31.8萬戶將增加房屋稅

2019-12-27 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top