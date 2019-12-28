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排灣族婚禮改戴仿真熊鷹羽毛 兼具文化與保育

2019-12-28 18:41中央社 屏東縣28日電

屏東縣來義鄉來義村長高國光今天娶媳婦，聘禮使用屏東科技大學仿真熊鷹羽毛繪製班老師鍾金男繪製的熊鷹羽毛，兼具保存傳統文化及保育瀕臨絕種動物熊鷹。

屏科大野生動物保育研究所教授孫元勳表示，熊鷹是部落的祖靈神鳥，傳說中，百步蛇死後會變成天上的熊鷹，在排灣族魯凱族文化中，熊鷹羽毛是神聖的裝飾，也是尊貴象徵，部落領袖家族的結婚聘禮不能沒有熊鷹羽毛。

但因熊鷹已被列為保育類第一級瀕臨絕種野生動物，族人除了使用代代相傳的熊鷹羽毛，不得不換新時也會獵捕熊鷹，但因1對羽毛等於要獵殺1隻鷹，要能獵捕到全台目前剩不到1000隻的熊鷹頗不容易。

孫元勳經常在部落裡聽到族人們對熊鷹羽毛的需求，羽毛繪製班工藝師鍾金男近年也發現有排灣族和魯凱族人，因為找不到熊鷹羽毛當聘禮，婚事拖了2、3年無法完成，於是開始研究繪製仿真熊鷹羽毛，並在林務局及屏東林區管理處委託下，在屏科大開設仿真熊鷹羽毛繪製班。

孫元勳表示，羽毛班至今已經開設2年，每班10至20人，今年開設3班，每次報名都是秒殺，學員多是排灣族和魯凱族領袖和貴族家族。

野保所研究助理林惠珊表示，在開設羽毛班之前，曾經在2017年的熊鷹保育論壇中展示維妙維肖的仿真熊鷹羽毛；在文物館、出席活動時使用仿真羽毛的接受度也比較高。

今天的婚禮配戴仿真熊鷹羽毛的有10多人，是一場結合現代化禮俗、兼具傳統文化及保育熊鷹的神聖婚禮。

村長夫人魏貴香說，野外的熊鷹已經太稀少了，希望能夠好好保存真的熊鷹羽毛，改為配戴仿真羽毛。

屏東縣魯凱族排灣族

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